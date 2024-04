CINE GLAUBER ROCHA

Documentário em homenagem a Dorival Caymmi terá pré-estreia em Salvador; saiba mais

O documentário “Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos“, em homenagem a um dos principais nomes da música brasileira, terá pré-estreia especial em Salvador. A exibição acontece nesta segunda-feira (15), a partir das 18h, no Cine Glauber Rocha. A sessão contará com a presença da diretora da obra, Daniela Broitman.

O filme, que tem lançamento previsto pra 25 abril, parte de uma entrevista inédita em que Dorival revela sua afetividade pelas coisas mais singelas da vida e aborda sobre questões que influenciaram diretamente a sua obra, como o universo de pescadores baianos, as suas referências de raiz africana, a espiritualidade no candomblé, as histórias de amor e elementos da natureza.