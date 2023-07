Documentário 'Môa, Raiz Afro Mãe' ganha trailer oficial; veja

O documentário 'Môa, Raiz Afro Mãe', que homenageia a trajetória e o legado do músico e mestre capoeirista baiano Môa do Katendê, acaba de ganhar trailer oficial. Com direção e roteiro de Gustavo McNair, a obra chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 3 de agosto.



"O Môa sempre foi uma força de conexão com nossas raízes. As suas múltiplas atuações com manifestações de matriz africana, que ele ensinava pelo mundo por meio de aulas e oficinas, são caminhos para nos reconectarmos e unirmos em volta de uma identidade comum, originária do Brasil", destaca McNair.