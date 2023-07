Documentário que conta a trajetória de Môa do Katendê terá pré-estreia em Salvador

Na próxima quarta-feira (2), será realizada a pré-estreia do longa MÔA, Raiz Afro Mãe em Salvador. O documentário conta a vida e trajetória de Môa do Katendê, artista e símbolo de resistência cultural. A exibição vai acontecer às 19h30, na Saladearte do CineMAM, no Solar do Unhão, na avenida Contorno.



Considerado um dos responsáveis pela revolução do carnaval baiano com a ascensão dos blocos afro, Môa foi assassinado em outubro de 2018 em um bar de Salvador, crime motivado pela forte intolerância política que estava em vigor na época do ocorrido.