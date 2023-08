Documentário sobre a produção de um dos discos mais importantes da MPB, Elis & Tom — Só Tinha de Ser com Você ganhou um novo trailer nesta quarta-feira (23). A prévia mostra algumas das imagens inéditas da gravação que serão usadas no filme, além de preparar o público para a história conturbada por trás do álbum, lançado em 1974.



Elis & Tom — Só Tinha de Ser com Você tem direção de Jom Tob Azulay e Roberto de Oliveira, que assina o roteiro ao lado de Nelson Motta. Após exibições no Festival do Rio 2022 e na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme chega aos cinemas em 21 de setembro.