Dona do hit 'Aquele Swing', Nêssa apresenta single 'ÊTA' ao lado de Maya

Chega às plataformas musicais de streaming, nesta quarta-feira (5), o mais novo single da cantora e compositora Nêssa, "ÊTA". Mistura de reggaeton com música baiana e trap, a música é uma parceria com Maya, cantora pop soteropolitana.



A música tem uma harmonia que traz um clima sensual e uma letra que descreve um flerte de duas amigas com outra pessoa no famoso samba da Feira de São Joaquim, em Salvador. A faixa também ganhará um visualizer na sexta (6).