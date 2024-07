TEATRO

Duo Canastra Real apresenta espetáculo infanto-juvenil Pé de Ouvido no Teatro Gamboa

O duo brincante Canastra Real apresenta, neste domingo (21), o espetáculo infanto-juvenil Pé de Ouvido: histórias de bichos traquinas, criaturas malinas e encantados de água doce, no Teatro Gamboa, às 17h. A peça também terá apresentação no dia 28, às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla e na bilheteria do Teatro Gamboa.