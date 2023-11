DVD da banda Calcinha Preta em Salvador não será mais gravado na Arena Fonte Nova; veja

A gravação do novo DVD da banda Calcinha Preta, em Salvador, será realizada em um novo local. Batizado de "Atemporal", o projeto audiovisual de um dos principais grupos de forró do Brasil será registrado no próximo dia 7 de dezembro, no Parque de Exposições, e contará com as participações especiais dos ex-integrantes Raied Neto, Berg Rabelo e Marlus Viana, além de um show completo da dupla Maiara e Maraísa.



A alteração se deu após a Confederação Brasileira de Futebol remarcar o jogo da última rodada do Brasileirão para o dia 6 de dezembro, na Arena Fonte Nova, o que inviabiliza o uso do espaço no dia seguinte.