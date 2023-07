Dwayne Johnson faz doação histórica para sindicato de atores de Hollywood em meio a greve

Em meio à greve de atores de Hollywood, nem todos os artistas conseguem sobreviver sem trabalho. E, como os grandes astros são minoria, a classe precisa se ajudar. Por isso, Dwayne Johnson, estrela da franquia Velozes e Furiosos e de Adão Negro, fez uma contribuição financeira história para o SAG-AFTRA, que fornece assistência aos artistas durante a greve.



De acordo com o The Guardian, a doação chegou na casa dos sete dígitos, em resposta a uma carta enviada pelo presidente do sindicato, Courtney B. Vance, a 2.700 dos atores mais bem pagos da indústria cinematográfica. "Quero agradecer a Dwayne por sua tremenda generosidade, compaixão e iniciativa de avançar dessa maneira significativa para nossa comunidade. Em nome dos milhares que serão ajudados por sua doação histórica, obrigado", agradece Vance.