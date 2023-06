'É a realização de um sonho', diz Leandra Leal sobre primeira série

Leandra Leal e o jovem elenco da série do Globoplay . Crédito: Jorge Bispo/TV Globo

No primeiro episódio da série A Vida Pela Frente, original Globoplay que acaba de chegar à plataforma de streaming, uma pergunta inquietante é feita em uma rodinha de estudantes. Se o mundo acabasse na virada do ano, o que aconteceria com você? Entre respostas sem pé nem cabeça e muitas brincadeiras é apresentada Beth, personagem que vai estudar em um colégio da zona sul carioca. E chega quebrando o clima: “o mundo não vai acabar, isso é coisa de internet”, diz.

A série dirigida por Leandra Leal e Bruno Safadi é ambientada na virada do milênio, entre 1999 e 2000. Nos dez episódios – os cinco primeiros já estão disponíveis – a trama volta àquela década para falar de temas como responsabilidade afetiva, luto, sexualidade, drogas, pertencimento e descoberta da homoafetividade. E tendo como foco um sexteto de amigos, vivido pelos jovens atores Flora Camolese, Jaffar Bambirra, Nina Tomsic, Muse Maya, Henrique Barreira e Lourenço Dantas.

Além de ser uma das criadoras e fazer sua estreia na direção de uma obra de ficção, Leandra Leal interpreta Tereza, mãe solo e superprotetora. “A série faz uma mistura de realidade com permissão poética que usamos para criar entretenimento que faz refletir e que também é atraente por apresentar muitos dos conflitos e ‘primeiras vezes’ da adolescência”, explica Leandra sobre a obra que foi pensada há 10 anos e que agora ganha o streaming: “É a realização de um sonho”, resume a atriz, que dirigiu o premiado documentário Divinas Divas.

A personagem de Leandra é mãe de Elizabeth (Nina Tomsic), em quem deposita fortes expectativas para um futuro melhor para a família. Beth estudou a vida toda em colégios públicos, mas se muda no terceiro ano para o colégio particular Jardim do Futuro, na zona sul carioca, que promete ser a porta da ascensão. “Ela chega em um grupo de amigos super antigo e em uma escola que também é uma nova realidade para ela, passando a enfrentar essa trajetória de aprendizado, descobertas, dúvidas, erros e acertos”, conta Nina.

A equipe de roteiristas, formada por Carol Benjamin, Fernanda Frotté, Rita Toledo e Victor Nascimento, contou com consultoria da psicanalista Laura Sarmento, que trabalha há mais de 20 anos na área de saúde mental pública, atuando mais diretamente nos campos da infância e adolescência.

Logo no começo da narrativa, vemos cenas de uma tragédia que vai abalar a vida do sexteto e fazer o grupo sentir a realidade por outra perspectiva. Contada em dois tempos, A Vida Pela Frente explora o antes e depois dessa reviravolta marcante em um momento pré-internet. As consequências, os riscos e os limites que separam a vida jovem da adulta estão só começando. Globoplay

Sergio Leone e a invenção do cinema western spaghett

Documentário conta a história do cineasta italiano Sergio Leone

Em cartaz desde quinta no Cine Glauber Rocha, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano é uma boa oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais as produções recentes do país – e também não está em clima de São João. Em sua décima edição, apresenta produções inéditas em Salvador, de diferentes gêneros. Um dos destaques da seleção é o documentário Sergio Leone - O Italiano que Inventou a América, de Francesco Zippel, no domingo, às 15h.

O longa homenageia o cineasta visionário, um dos fundadores do sub gênero western spaghett e seu legado para a sétima arte. E conta com depoimentos de Clint Eastwood, Martin Scorsese, Dario Argento, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, entre outros, além de imagens raras do próprio Leone, que fala de sua vida, trabalho, inspiração e paixão pelo cinema. O festival tem quatro sessões no sábado e quatro no domingo, às 13h, 15h, 17h e 19h.

Mônica ganha um podcast pra chamar de seu

Maurício de Sousa conta sobre a criação de Mônica no primeiro episódio

Em comemoração aos 60 anos da Mônica, os estúdios Mauricio de Sousa Produções estão lançando o podcast Monicast, que vai contar toda a trajetória da personagem mais querida dos quadrinhos nacionais. O primeiro episódio, já no ar, traz Mauricio de Sousa e Mônica Sousa, a inspiradora da baixinha e atual Diretora Executiva da empresa.