Editora baiana Solisluna concorre a premiação internacional

Empresa baiana é a única do Brasil concorrendo ao Bologna Prize (BOP) Best Children´s Publishers of the Year, na Itália

Publicado em 12 de março de 2024 às 19:36

Livros publicados pela Solisluna Crédito: reprodução

A editora baiana Solisluna está concorrendo, pela primeira vez, como Editora do Ano ao Bologna Prize (BOP) Best Children´s Publishers of the Year, premiação literária voltada ao público infantil. Criado em 2013 pela Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, em parceria com a Associação Italiana de Editores (AIE) e Associação Internacional de Editores (International Publishers Association/ IPA), o BOP contempla editoras que se destacam pela inovação em seu trabalho.

Única brasileira na disputa, a Solisluna concorre com outros países das regiões do Caribe, América Central e América Latina. O Brasil ganhou o prêmio uma única vez, em 2013, com a Cosac Naify, de São Paulo.

Pela mesma região, disputam também a colombiana Cataplum Libros, a argentina Livros Silvestres e as chilenas Edições Liebre e Muñeca de Trapo. O prêmio cobre ainda o mercado editorial da África, Ásia, Europa, Oceania e América do Norte.

As editoras vencedoras serão anunciadas durante a edição 2024 da Feira de Bolonha, na Itália, que acontece de 8 a 11 de abril. Os expositores formam o júri e têm até 20 de março para votar. A Feira de Bolonha é um dos principais eventos de negócios do livro infantil e juvenil no mundo.

"Isso, para nós, já é uma grande vitória!”, celebra Valéria Pergentino, sócia-diretora da Solisluna. “Ficamos surpresos, mas também sabemos que esse é o resultado de muito trabalho. Quem acompanha nossa trajetória sabe do amor que colocamos em cada livro e projeto que desenvolvemos. Aqueles que acompanham mais de perto, conhecem os desafios que enfrentamos ao longo desses trinta anos de atividades, desafios potencializados por estarmos fora do eixo Sul-Sudeste. Somos uma editora da Bahia, do Nordeste, do Brasil, com muito orgulho, que acredita plenamente nas diversidade e potência transformadora de realidades por meio da cultura, da arte e da educação".