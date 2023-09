Em aniversário, Lore Improta vai até o chão dançando antigas do Pagod'art

A dançarina e influenciadora Lore Improta celebrou seu 30º aniversário de maneira inesquecível na noite dessa última terça-feira (12), em sua residência em Salvador. Embora tenha completado três décadas de vida em 1º de setembro, Lore estava fora do Brasil na data, tornando este aniversário surpresa ainda mais especial.



A festa, com o tema Anos 2000, foi organizada por amigos próximos e contou com uma atmosfera animada e cheia de nostalgia, relembrando os melhores momentos da música baiana. O destaque da noite foi, sem dúvida, a própria Lore Improta que não economizou no rebolado, descendo até o chão, ao som dos sucessos das antigas da banda Pagod'art, levando os convidados à euforia com sua energia contagiante.