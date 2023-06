Em álbum póstumo, Elza Soares grava canções compostas por mulheres

Elza Soares morreu em 2022, aos 91 anos. Crédito: Daryan Dornelles/divulgação

Em 2019, Elza Soares (1930-2022) lançou Planeta Fome, que mais tarde seria apontado por parte da crítica como um dos melhores discos nacionais daquele ano. No dia do lançamento, a cantora, então com 89 anos, já pensava no próximo trabalho. Tanto que naquela noite, ao se despedir de Rafael Ramos, produtor do álbum, Elza disse que telefonaria para ele no dia seguinte, para falar de seus planos.



"Ela disse que tinha um disco novo na cabeça, que seria com canções escritas por mulheres. Eu e o Pedro [Loureiro, produtor da cantora] dissemos: 'Elza, a mulher mais importante aqui é você'", lembra Rafael. Agora, quatro anos depois daquela noite e um ano e meio após a morte da cantora, chega finalmente às plataformas de música o álbum No Tempo da Intolerância, que marca a despedida de Elza. E o lançamento acontece nesta sexta-feira (23), quando se celebram os 93 anos de nascimento da artista.

Rafael, que produz um trabalho de Elza pela terceira vez - além de Planeta Fome, ele produziu Ao Vivo no Municipal -, reconhece que foi muito difícil concluir o disco após a morte de Elza, em janeiro de 2022. "Nunca havia passado por uma situação como esta e foi muito doloroso. Foi uma responsabilidade muito grande, um peso", reconhece o produtor.

O material estava praticamente todo gravado quando Elza morreu e ela havia aprovado o que pôde ouvir. Mas, após a morte dela, Rafael diz que não teve energia para concluir o trabalho. "Passei um ano sem tocar nesse material", diz. Mas, por uma questão contratual, teve que concluir o Elza ao Vivo no Municipal, que havia sido gravado na semana da morte dela. O produtor garante que, se a cantora ainda estivesse viva, ele teria trabalhado de uma maneira mais leve e o processo, segundo ele, teria outra dinâmica.

Luto

Recuperado do luto, ele resolveu concluir o disco, para lançá-lo a tempo de comemorar o aniversário de nascimento e de 70 anos de carreira dela. "Foram então mais três meses de trabalho, desde fevereiro deste ano. Fui lembrando do que conversamos com ela e tirando aquilo que ela não gostaria", diz Rafael.

Todas as canções de No Tempo da Intolerância são compostas por mulheres: Rainha Africana é de Rita Lee: "Sendo uma guerreira/ Que passou a vida inteira/ Vista como nega maluca/ Uma preta lelé da cuca", diz a letra, em referência à própria Elza. A intérprete também ganhou uma melodia inédita de Dona Ivone Lara, No Compasso da Vida, que recebeu letra de Elza em parceria com Pedro Loureiro. Além dessa, ela é autora de outras letras, muitas extraídas de seus cadernos, como Coragem e a faixa-título.

Há ainda um texto de abertura, Justiça, de autoria dela, extraído de um vídeo que ela enviou para Pedro Loureiro. "Mulheres assassinadas, a justiça por favor. Aonde o negro vai chegar? Aonde a mulher vai chegar?", questiona a cantora. Daz dez canções, Elza assina seis faixas, a maioria em parceria com Pedro Loureiro, Jefferson Junior e Umberto Tavares. Tem ainda uma composição dela com a baiana Josyara e uma faixa de autoria de Pitty - outra baiana - chamada Feminelza.

Distanciamento do samba

Elza surgiu na década de 1960, como cantora de samba, com discos antológicos como O Samba é Elza Soares (1961) e Na Roda do Samba (1964). Mas na década seguinte já não repetiu o mesmo sucesso e nos anos 80 e 90, ficou praticamente esquecida. Foi só no início deste século que seus álbuns voltaram a ser notícia, especialmente após Do Cóccix ao Pescoço, que marca um distanciamento dela do samba tradicional.

"É um disco fenomenal e depois ela encontrou uma estética muito forte graças ao encontro dela com uma nova geração de músicos e compositores de São Paulo que está em A Mulher do Fim do Mundo (2015). É um disco que 'acaba com sua raça' nas três primeiras músicas", diz Rafael.