Em livro de poemas, Kátia Borges reflete sobre o tempo

Kátia Borges é poeta e cronista. Crédito: 1) divulgação; 2) reprodução

O leitor do CORREIO está acostumado a ver, nas páginas do jornal, a escritora Kátia Borges assinar suas crônicas. Mas, muito antes de ser cronista, Kátia já havia se revelado poeta, em livros como De Volta à Caixa de Abelha (Penalux/2002), título que marcou sua estreia na poesia.



Nesta quarta-feira (22), às 19h, a colunista do CORREIO lança, no Instituto Goethe (Corredor da Vitória), Dias Amenos, sua mais recente incursão no gênero. O lançamento terá sessão de autógrafos e uma conversa da escritora com a poeta e professora da Ufba Mônica Menezes.

por Kátia Borges - escritora "Dias Amenos nasce da reflexão sobre a vida da gente e sobre o tempo. E tem esse trocadilho sugerido no título: devemos viver cada dia de modo ameno; por outro lado, cada dia é um dia 'a menos'"

Kátia diz que sempre se interessou sobre o passar do tempo como questão filosófica e lembra de dois autores que abordavam isso em suas obras: Albert Camus (1913-1960) e Jean-Paul Sarte (1905-1980). "O cotidiano em si é um absurdo; o absurdo não é algo que irrompe o cotidiano. Você chega a um lugar [o mundo] e não sabe como veio para cá. Não escolhe família, situações... sabe que um dia vai morrer e não sabe quando. A existência, por si só, já e absurda", reflete Kátia.

Segundo a autora, os textos não surgiram com uma temática pré-definida e a ausência de títulos nos poemas é proposital: "A intenção é embaralhar um pouco as narrativas poéticas. O título conduz a leitura e eu não desejava isso". Há, no entanto, uma divisão dos textos por "seções", segundo a poeta, que são: Tudo Ressoa, Qualquer Música, Em Terra Firme e A Genealogia do Azul, como o leitor verá no índice.

Na orelha do livro, a poeta e pesquisadora Maria Dolores Rodriguez afirma que trata-se de um livro autobiográfico, mas a própria Kátia tem dúvidas: "Essa é uma leitura particular dela. Mas não considero em essência uma biografia, ainda que a maior parte do que escrevemos traga sempre algo de nós. Talvez, no meu caso, isso apareça em alguns momentos".

DIAS AMENOS

Autora: Kátia Borges

Editora: Penalux

Preço: R$ 55