Em nova exposição, Davi Caramelo 'brinca' com luz e sombras

Davi Caramelo no ateliê. Crédito: Divulgação

Há três ou quatro meses, Davi Caramelo já tinha uns 20 trabalhos prontos para a próxima exposição que planejava. Mas, depois de uma reunião com três colegas que são seus consultores criativos, resolveu deixar de lado aquela produção e partir para um novo caminho. Teve que refazer seus esboços no computador e recomeçou o trabalho.



Correu contra o tempo, mas conseguiu concluir as onze telas que serão expostas a partir desta quarta-feira (5), no Ativa Atelier, no Rio Vermelho. Mas essas criações, claro, não brotaram repentinamente nesses quatro meses: elas são resultado de um longo estudo que o artista vem fazendo há cerca de três anos, pensando nesta nova mostra, A Beleza que Te Segue Brilha nas Sombras.

"Busco nesta série de trabalhos provocar as percepções, criar tensões visuais por meio de corpos humanos ou arquitetônicos que nascem a partir do contraste", revela o artista, que desta vez expõe apenas obras em preto e branco. Davi diz que, nesse intervalo de três anos, promoveu uma "limpeza" de seu trabalho.

"Fui me libertando das linhas e trabalhei com luz e sombras, sem linhas. Nessa exposição, eu transfiguro a forma e remonto objetos, como uma cadeira. Na primeira leitura, quem vê sente um desconforto no olhar". Davi diz que a cadeira em uma das telas é um exemplo da "brincadeira" que faz com a luz e as sombras. "Você vê muito mais pela sombra que pelo objeto em si. Vê mais pelo que não existe que pelo que existe", defende o artista.

Sombra

Para Davi, a sombra é uma forma de falar da passagem do tempo: "Os objetos que estão representados existem ali porque existe uma luz. Quando eu desloco a luz, o objeto some. Então, falo da fragilidade dos objetos e da possibilidade do desaparecimento e do que o tempo faz das coisas".

A concepção da mostra teve o apoio de três amigos de Davi, que foram seus consultores criativos: Fábio Gatti, João Oliveira e Lanussi Pasquali.

por Davi Caramelo ""Sempre tive o costume de trocar ideias com amigos, mas nunca aprofundei a conversa para pensar numa exposição, como aconteceu desta vez", revela Davi. "

Os quatro realizaram três reuniões lá mesmo no Ativa Atelier. Foi na penúltima reunião que ele resolveu mudar tudo e refazer todos os trabalhos que já havia realizado. "Aquela reunião foi uma ruptura. Tinha até umas coisas que eles gostavam, mas preferi mudar", lembra.

"Por muitas vezes crio intuitivamente, diria que talvez subconscientemente, e o significado daquilo que fiz não me vem junto com o ato da criação, por vezes demoro a fazer as associações entre o que criei com os momentos que vivi, coisas que vi, ouvi e que repercutem em mim de alguma forma", explica Davi. A mostra segue aberta a visitação das quartas-feiras aos sábados, até o dia 29.

Peça da série Tudo era Ausência. Crédito: divulgação

Serviço

Exposição: A Beleza que te Segue Brilha nas Sombras

Artista: Davi Caramelo (@davicaramelo)

Local: A Galeria, Ativa Atelier, Rua Tupinambás, 423 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-090.

Período: 05/07 a 29/07 de 2023, quarta a sexta de 15h às 19h, sábado das 9h às 12h

Informações, agendamento e visitas educativas: [email protected]