Em show com Soweto, Belo se emociona: ‘Salvador tem meu coração’

O show da turnê do grupo Soweto reuniu uma multidão no Wet Eventos, em Salvador, na noite desse sábado (25). O público cantou junto com o grupo os clássicos da banda, como a música Momentos, Perfume e outras.

O próximo show do Soweto será em Curitiba, no Paraná, no dia 15 de junho. O show previsto para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi adiado em razão das enchentes. A turnê também passará por Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e Pará.