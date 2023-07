Em show no Rio, Maria Bethânia homenageia Gal Costa e emociona público

A cantora Maria Bethânia emocionou o público durante a sexta edição do Festival de Inverno, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (14). Logo no início da apresentação, a artista prestou uma homenagem especial a Gal Costa, que faleceu em novembro de 2022. "Peço aos senhores um lindo aplauso para voz imortal de Gal", disse Bethânia.



No repertório do icônico show, não faltaram sucessos como "Um Índio", "Sangrando", "Amor de Índio" e mais. Considerada um dos principais nomes da música brasileira, Bethânia foi ovacionada pelo público com gritos de "Bethânia, eu te amo".