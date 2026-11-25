LITERATURA

Emiliano José e Antonio Pastori lançam livros sobre poesia, memória e resistência em Salvador

Obras serão lançadas nesta quinta-feira (26), das 18h às 21h, na Aliança Francesa, na Ladeira da Barra

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18:52

Emiliano José e Antonio Pastori Crédito: Divulgação

A poesia e a memória da resistência à ditadura militar estarão reunidas no lançamento dos novos livros de Emiliano José e Antonio Pastori, nesta quinta-feira (26), das 18h às 21h, na Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, em Salvador. Publicadas pela Kotter Editorial, as obras percorrem caminhos distintos, mas compartilham reflexões sobre liberdade, dignidade humana e enfrentamento do autoritarismo.

Em Heládio, o Bengalante, Emiliano José resgata a trajetória de Heládio Leme, militante da organização revolucionária Ação Popular, preso e torturado durante a ditadura militar. Da juventude no interior paulista à vida na Bahia, a narrativa acompanha sua militância política e seu enfrentamento à doença de Parkinson. A bengala, que inspira o título da obra, surge como símbolo de resistência diante das adversidades.

Emiliano José e Antonio Pastori lançam livros sobre poesia, memória e resistência em Salvador Crédito: Divulgação

Já em A Ilha dos Pássaros Rubros, Antonio Pastori marca seu retorno à literatura após 25 anos. A obra reúne poemas em versos livres que combinam lirismo, memória e reflexão política. Com influências rítmicas do jazz e do blues, o autor aborda as marcas do exílio, a resistência ao autoritarismo e a defesa da liberdade de expressão.