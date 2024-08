SÉRIES E FILMES

'Emily em Paris', 'De Volta aos 15' e mais estreias da semana no streaming

Novidades também incluem a volta de todas temporadas do sucesso `Lost`

Estadão

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 13:54

Emily em Paris volta para quarta temporada Crédito: Divulgação

A segunda semana de agosto está recheada de lançamentos nas plataformas digitais, e eles vão de novas séries da Apple TV+ a comédias de ação do Prime Video, além do início do fim para algumas das séries mais populares da Netflix. Confira os destaques da programação nas plataformas de streaming desta semana:

Bad Monkey (Apple TV+)

Baseado no best-seller escrito por Carl Hiaasen, Bad Monkey conta a história de Andrew Yancy (Vince Vaughn), que foi afastado do Departamento de Polícia de Miami e agora é inspetor de saúde no arquipélago Florida Keys. Após tropeçar em um caso que começa quando um braço humano é pescado por turistas, ele percebe que, se puder provar que foi um assassinato, estará de volta às investigações. Ele só precisará passar por algumas figuras excêntricas da Flórida e um macaco malvado.

Estreia em 14 de agosto

Emily em Paris - Temporada 4, Parte 1 (Netflix)

Na quarta temporada da série criada por Darren Starr (de Sex and the City), além da França, Emily (Lily Collins) e seus amigos também passarão um tempo em Roma, na Itália. O elenco coadjuvante da série conta com Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e Camille Razat, entre outros. A parte 1 estreia em 15 de agosto, e a parte 2, em 12 de setembro.

Estreia em 15 de agosto

As seis temporadas de Lost (Netflix)

Netflix coloca em seu catálogo as seis temporadas da série vencedora de dez Emmys, criada por J.J. Abrams, Jeffrey Lieber e Damon Lindelof em 2004. A produção acompanha a vida dos sobreviventes de um acidente aéreo numa misteriosa ilha tropical, após o avião que viajava de Sydney, na Austrália, para Los Angeles, nos Estados Unidos, cair em algum lugar perdido do Oceano Pacífico.

Jackpot - Loteria Mortal (Prime Video)

Dirigido por Paul Feig, o novo filme do Prime Video retrata um futuro próximo, no qual uma "Grande Loteria" foi estabelecida na Califórnia: matar o vencedor antes do pôr do sol para reivindicar legalmente o prêmio de vários bilhões de dólares. Quando Katie Kim (Awkwafina) se muda para Los Angeles, ela se depara, por engano, com o bilhete premiado. Desesperada para sobreviver aos caçadores de prêmios, ela une forças com o agente de proteção de loteria amador Noel Cassidy (John Cena), que fará tudo o que estiver ao seu alcance para levá-la ao pôr do sol em troca de uma parte do prêmio.

Estreia em 15 de agosto

A Liga (Netflix)

Mike (Mark Wahlberg), um empreiteiro de Nova Jersey, acaba descobrindo o mundo dos superespiões e agentes secretos depois que Roxanne (Halle Berry), sua antiga namorada do colégio, reaparece e o recruta para uma missão arriscada em uma agência de inteligência dos Estados Unidos.

Estreia em 16 de agosto

De Volta aos 15 - Temporada 3 (Netflix)

Na temporada final de De Volta aos 15, um bug no Floguinho leva Anita, dessa vez, de volta aos 18 anos. Agora, além de encarar a vida na faculdade, ela descobre que tem mais alguém viajando no tempo e ditando as regras do jogo, podendo mudar os rumos de sua história.

Estreia em 21 de agosto

Um Lugar Silencioso: Dia Um (Aluguel no Prime Video)

Neste prelúdio da franquia de terror Um Lugar Silencioso, Sam (Lupita Nyong´o) testemunha a chegada das criaturas no planeta Terra e o respectivo massacre da população. Agora, ela e Eric (Joseph Quinn) precisarão aprender a viver com os monstros assassinos, que se orientam pelo som de suas vítimas.