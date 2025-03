'PRETOCA EM CASA'

Emocionada, Ivete celebra alta de Preta Gil: 'Hoje é um dia feliz'

Preta, que faz tratamento contra câncer colorretal, deixou hospital de Salvador após cinco dias

Preta Gil havia sido internada no sábado (8) no Hospital Aliança Star, em Salvador, para monitoramento e tratamento de uma infecção urinária. A cantora, que está em tratamento contra um câncer colorretal, recebeu alta após cinco dias e continuará se recuperando na cidade, hospedada no apartamento do pai, Gilberto Gil. >