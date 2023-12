Empresária da periferia de Salvador, Talita Morais é a nova manager de Marina Sena

Talita Morais e Marina Sena. Crédito: Divulgação

Apostando em novos desafios profissionais, a cantora Marina Sena anunciou que está trocando de empresário. Após 4 anos de parceria com Jorge Velloso, Marina anuncia a chegada de Talita Morais, que desde 2020 responde como a sua líder de marketing e publicidade.



Responsável pela gestão de carreira de grandes artistas, a exemplo de Alice Caymmi - há mais de 6 anos, e Lellê – recém-chegada à sua produtora, em seu portfólio está também o agenciamento publicitário e artístico de outros importantes nomes da música.

“Quando Marina me convidou para assumir a gestão da sua carreira, me senti emocionada e reconhecida. Ao longo desses 3 anos, estivemos juntas na entrega de grandes projetos, em parceria com grandes marcas e alcançando lugares nacionais e internacionais. Agora como manager, temos novos desafios e objetivos traçados. Ser uma mulher na gestão de uma artista tão completa é simbólico para todas nós”, afirma Talita.

Nascida na periferia de Salvador, a empresária construiu a sua carreira no mercado de publicidade e agenciamento de carreiras ao longo dos anos. Idealizadora da TMusic, Talita trabalha com foco principal na gestão de carreiras, atuação em ações de branding, liderança de marketing e desenvolvimento de novos negócios e projetos.

“Um dos melhores momentos do meu trabalho é fazer as relações serem verdadeiras, fazer com que a arte seja valorizada no seu lugar, a publicidade seja aliada dos artistas e a gestão ocorra de forma crescente, entregando para o público e para a comunidade, a verdade. É isso que passo para os meus parceiros de trabalho”, comenta a empresária.

Uma das responsáveis por realizar grandes projetos de publicidade e de música, a exemplo do projeto que reúne artistas da música popular brasileira, Talita é uma das partes por trás do grandioso ‘Música Conecta’, projeto que uniu a eterna Gal Costa e uma das novas vozes da geração, Marina Sena. “O Música Conecta surgiu de estar na vivência com esses artistas. Ver Alice Caymmi e Maria Bethânia juntas, conversando sobre a música e as conexões, me fez entender que o público precisava sentir isso. É normal vermos artistas falando sobre as suas carreiras ou se apresentando juntos, mas o público não tem conhecimento desse bastidor, de como esses encontros são feitos. E a última música gravada por Gal Costa foi uma parceria inédita com Marina Sena”, revela Talita.