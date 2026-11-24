EMPREENDEDORISMO

Empresária que abriu caminho para mulheres na liderança do turismo recebe homenagem

À frente da Happy Tour, Suzana Mamede recebe a Medalha Thomé de Souza nesta terça-feira (24) por 41 anos de atuação no setor, com formação de profissionais e geração de trabalho na Bahia

Gabriela Cruz

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16:35

Suzana Mamede recebe homenagem Crédito: Divulgação

A empresária Suzana Mamede, uma das referências do turismo brasileiro e liderança à frente da Happy Tour, será homenageada na nesta terça-feira (24) às 18h30, na Câmara Municipal de Salvador, com a Medalha Thomé de Souza, maior honraria concedida pelo Legislativo da capital baiana.

A homenagem, de iniciativa do vereador Fábio Souza, reconhece seus 41 anos de atuação no setor, marcados pelo empreendedorismo feminino, pela geração de negócios e oportunidades e por uma trajetória que ajudou a conectar milhares de baianos a experiências culturais e educacionais em diferentes partes do mundo.

Suzana Mamede 1 de 4

“Daqui de Salvador, construí uma carreira no turismo e ajudei a criar uma operação que ganhou alcance nacional, levou milhares de baianos a conhecer o mundo e abriu oportunidades para profissionais e empresas da Bahia. Receber essa medalha da cidade onde tudo começou tem um significado especial para mim. Tenho orgulho de ter aberto caminhos para outras mulheres empreenderem e liderarem no turismo”, afirma Suzana Mamede.

Da Rua Chile ao turismo internacional

Aos 64 anos, Suzana integra uma geração de mulheres que conquistou espaço nos negócios quando os cargos de liderança eram predominantemente ocupados por homens. Começou no comércio da Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, onde aprendeu, vendendo discos, o valor do trabalho, da responsabilidade e da confiança. Aos 18 anos, o contato com empresários, artistas e pessoas de diferentes origens, em uma sala VIP do aeroporto de Salvador, despertou seu interesse pelo ramo que atua até hoje.

O pai, Carlos Mamede, deu régua e compasso a Suzana. Ao observar o trabalho dele como produtor musical de grandes artistas, ela encontrou uma referência que a acompanhou ao longo da vida e ajudou a formar a mulher que é hoje.

Suzana passou pela Universal Turismo e construiu uma carreira de projeção nacional na Happy Tour, fundada por Ângela Carvalho e fortalecida pela experiência de Suzana e pela parceria empresarial com Renato Moreno. Ao longo da carreira, liderou equipes, desenvolveu produtos turísticos e estabeleceu relações com operadores e empresas do Brasil e do exterior.

A partir de Salvador, ajudou a consolidar uma operação que conecta a Bahia a mercados nacionais e internacionais e mobiliza centenas de profissionais e fornecedores de áreas como aviação, hotelaria, transporte, seguros, agenciamento, entretenimento e outros serviços especializados.

Viagens que formam gerações

Especializada em grandes grupos internacionais, sobretudo para Nova York e Orlando, Suzana fez das viagens uma experiência de autonomia e convivência com outras culturas. Adolescentes que embarcaram nas primeiras excursões voltaram como trainees, monitores e coordenadores.

Outros passaram a confiar à mesma equipe as viagens dos filhos. Em 2025, a Happy Tour reuniu 970 jovens em uma temporada internacional e completou dez temporadas consecutivas de liderança nacional no segmento de excursões juvenis para Nova York e Orlando.

A história também envolve três mulheres da mesma família. Kika, irmã caçula de Suzana, foi sua primeira passageira, depois que a empresária convenceu o pai a deixá-la acompanhá-la em uma viagem. Kika passou a organizar e acompanhar grupos. Hoje, sua filha, Mariana Mamede, afilhada de Suzana, também integra a operação.

Reconhecimento e novos projetos

Em quatro décadas, Suzana atravessou mudanças econômicas e tecnológicas e crises que afetaram o setor, como os atentados de 11 de Setembro e a paralisação das viagens durante a pandemia. A empresária segue criando experiências, fortalecendo parcerias comerciais e formando profissionais do turismo.