ANNYEONG - CULTURA COREANA

Enquanto K-pop e K-dramas brilham, cinema sul-coreano busca novo lugar ao sol e Brasil pode ajudar

Marcia Kling, diretora do Korean Film Festival Brazil (KOFF), fala sobre crise no cinema sul-coreano, dificuldades de distribuição e potencial de coproduções com o Brasil





Yan Inácio

Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:00

Marcia Kling, diretora do Korean Film Festival Brazil (KOFF) Crédito: Divulgacao

Mesmo com o crescente sucesso da onda coreana em todo o mundo e também no Brasil, com o impacto cultural cada vez maior de grupos de K-pop e a chegada massiva dos K-dramas aos serviços de streaming, o cinema da Coreia do Sul vive um momento de crise. Depois do sucesso avassalador de Parasita, do diretor Bong Joon-ho, a indústria cinematográfica do país do leste asiático atravessa um dos seus momentos mais delicados.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o número de ingressos vendidos nos cinemas sul-coreanos caiu 45% desde 2019. O número de filmes comerciais lançados no país também está em declínio. De acordo com o The Korea Times, até agora, são cerca de 20 lançamentos em 2026, frente à média de mais de 40 antes da pandemia. Isso tudo em meio a um hiato de quatro anos sem filmes sul-coreanos na competição principal do Festival de Cannes, quebrado apenas em 2026, com a seleção da ficção científica Hope, dirigida por Na Hong-jin, para a disputa da Palma de Ouro.

Korean Film Festival Brazil (KOFF) 1 de 8

Quem comenta essas e outras questões é Marcia Kling, diretora e produtora do Korean Film Festival Brazil (KOFF), que está em sua quarta edição e chega a Salvador pela primeira vez entre os dias 27 e 29 de agosto, na Sala Walter da Silveira, nos Barris. Produtora cultural há 47 anos, Kling conta que o KOFF nasceu em 2021, por meio de uma iniciativa de produtores, professores e distribuidores brasileiros que buscavam ampliar a representatividade do cinema sul-coreano no Brasil. Ao lado dos Estados Unidos e do Canadá, nosso país é um dos poucos a sediar um festival independente dedicado exclusivamente à cinematografia sul-coreana.

Na entrevista concedida ao repórter Yan Inácio, convidado especial da coluna nesta semana, Marcia Kling discute o declínio dos incentivos estatais à indústria cinematográfica coreana, os desafios da distribuição na era do streaming e a falta de acordos de coprodução com o Brasil, apontando esses fatores como obstáculos à exibição comercial de longas-metragens sul-coreanos nas salas de cinema brasileiras. A diretora do KOFF também fala sobre o crescimento do festival no país, que apresenta 104 longas e curtas-metragens em 2026, seis deles em Salvador.

Correio: Cerca de 20 filmes comerciais são lançados anualmente na Coreia do Sul, um número baixo em comparação ao período pré-pandemia, quando cerca de 40 filmes chegavam ao circuito a cada ano. O contraste é ainda maior quando se considera que esse cenário sucede a vitória histórica de Parasita no Oscar de 2020, alcançada após décadas de fortes investimentos no audiovisual sul-coreano. O que mudou na indústria cinematográfica do país de lá para cá?

Marcia Kling: São vários fatores: é a questão do investimento, do streaming, da população não ir tanto mais às salas de cinema. Então, você não tem um retorno de bilheteria que colabore com essa demanda para a produção, para fechar a conta da produção e da comercialização do filme. Por incrível que pareça, está sendo mais barato a gente criar parcerias de coprodução com os outros países para poder alavancar os projetos.

Um reflexo é Mickey 17 [último longa de Bong Joon-Ho] que é americano. O novo filme do Lee Chang-Dong [Amor Possível] é original da Netflix e não vai para os cinemas. Tivemos filmes maravilhosos de lá para cá, como Broken [dirigido por Lee Jeong-ho] e Decision to Leave [dirigido por Park Chan-wook], mas você vê, Past Lives, por exemplo, é uma direção da Celine Song [diretora sul-coreana], mas é um filme americano. São vários fatores: questão dos streamings e da compra de projetos originais, o direcionamento do fomento para outras áreas, que não somente o cinema. Quantas coproduções estão acontecendo hoje em dia, dos próprios k-dramas com o Japão, com a França, com os Estados Unidos?

Somente Brasil, Estados Unidos e Canadá têm festivais independentes de cinema sul-coreano. De que maneira nosso país pode ser um pivô na difusão dessa cinematografia?

A gente não tem aqui no nosso país nenhum acordo de coprodução internacional como, por exemplo, a gente tem com Portugal, Itália e outros países. Mas nós estamos pensando em começar alguma coisa e conversar com a Ancine [Agência Nacional do Cinema] sobre isso. Agora há pouco, o presidente Lula sancionou o acordo de coprodução com a China, então, daqui para frente, a gente já pode pensar em grandes planos com a China. Claro que isso é todo um trabalho e vão ser anos para a gente começar a criar alguma coisa, as culturas são muito diferentes, mas a gente ainda não tem nada com a Coreia do Sul.

Se não for assim, não existe uma linha que a gente possa trabalhar com a Coreia do Sul, como por exemplo, pelo Fundo Setorial Audiovisual. Acho que uma primeira coprodução ia cair muito bem, porque isso iria dar um estalo em todo mundo. Porque, por exemplo, a Lygia Barbosa, que tem uns dois documentários, ela trabalhou como diretora de um projeto coreano, com dinheiro coreano e isso não é uma coprodução. É bem diferente de você ter dinheiro daqui e dinheiro de lá para fazer uma produção em conjunto.

Uma matéria da Folha de S.Paulo destacou o recorde de estreias sul-coreanas no Brasil no ano passado, mas um dos grandes desafios da distribuição por aqui ainda é a disputa com as plataformas de streaming. Como as distribuidoras têm lidado com esse cenário?

A Paris Filmes, no início de 2025, comprou o filme A Menina dos Meus Olhos [dirigido por Cho Young-myoung] e lançou o filme em 268 salas no Brasil. Aqui, foram assistir ao filme 25 mil pessoas. Como eles compraram para a América Latina, também exibiram no México e foi muito mais do que isso, algo em torno de 700 mil pessoas. Isso é um problema, porque se você lança o filme no cinema em vários estados, você espera ter uma quantidade de pessoas muito maior do que 25 mil no Brasil inteiro.

A distribuição dos filmes aqui não é cinematográfica. Eu vejo a A2 Filmes comprar um monte de filme, e quando vem, não vem para o cinema, já vai para o streaming, ou YouTube. Love in the Big City [dirigido por Eon Hie Lee], que é um baita filme, foi trazido pela A2 e foi para pouquíssimas salas. Há que se questionar se vamos continuar assistindo o audiovisual sul-coreano pelo streaming sempre, ou se a gente realmente vai ter interesse dos exibidores e das distribuidoras. Será que o nosso público quer realmente assistir os filmes sul-coreanos em cinema? Aí está uma pergunta interessante, que a gente precisa ter talvez uma pesquisa.

A chegada do KOFF a Salvador e ao Recife marca a expansão do festival pelo país. De que forma a Bahia e outros estados do Nordeste podem assumir protagonismo, principalmente diante da histórica concentração de festivais desse tipo no eixo Sul-Sudeste?

É sair desse eixo mesmo. É a gente levar o cinema sul-coreano e da forma como ele é. A gente vai apresentar os mesmos filmes em São Paulo, em Salvador, no Recife, em Belo Horizonte, porque a gente tá querendo saber o que realmente impacta o público. Qual é o gênero de filme que a gente tem mais aceitação, em termos da produção sul-coreana? Claro que serão os dramas, os romances, que os atores são conhecidos. Isso é inevitável nesse momento.