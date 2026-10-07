Enquete A Fazenda 18: Ariela, Renê, Jottapê e Thaíde; vote em quem deve ficar

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Felipe Sena
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 00:34
Após muita treta e ‘lavação de roupa suja’, a 3ª Roça de A Fazenda 18 foi formada! Estão na berlinda Ariela, Renê, Jottapê e Thaíde.
Agora, você decide, quem quer que fique em A Fazenda 18? VOTE!
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No começo do programa, mal Adriane Galisteu anunciou os votos que cada participante apontaria para ir à Roça, começou um bate-boca entre Ariela e Monica.
No primeiro voto, Ariela apontou Monica para ir à berlinda. No entanto, a peã não deixou baixo e rebateu as críticas de Ariela.
Monica apontou o jogo de Ariela na sede do reality como “frágil”, além de chamar a participante de “sem conteúdo”.
“Não concordo com Ariela em casa, acho que é uma carroça vazia, sem conteúdo. O trato das aves, fez de qualquer jeito, precisou do Mayk para amarrar uma mangueira. Foi a que mais fez perguntas para a zootecnista, mas parece que foi só para se aparecer”, disse Monica, se referindo ao momento que a profissional ensinou aos peões da sede como os animais devem ser cuidados.
Renê Thristan já tinha sido indicado por Serginho Hondjakoff, que na época exercia o cargo de Fazendeiro em A Fazenda 18, para ocupar o primeiro banco da terceira Roça da temporada. Daniel conquistou a imunidade e não foi apontado por nenhum peão.
Ariela, a mais votada, ganhou o poder de trazer mais uma pessoa que estava na baia, e ela optou por Thaíde. Em seguida, Thaíde teve a responsabilidade de salvar qualquer um dos participantes, até mesmo os que não foram votados, na dinâmica do ‘Resta Um’
E em seguida, o participante apontava outro e assim por diante, até restar a última pessoa que também seria enviada para a Roça. O último que ficou foi Jottapê, formando assim a 3ª Roça.
Veja em quem cada um votou:
Ariela vota em Monica
Renê vota em Ariela
Monica vota em Ariela
Alfredo vota em Ariela
Rickardo vota em Ariela
Maíra vota em Darlin
Gabriel vota em Ariela
Bissoni vota na Tina
Taíde vota na Ariela
Mayk vota em Maíra
Tina vota em Bissoni
Giovanna vota em Ariela
Murilo vota em Jottapê
Fran vota em Ariela
Jonatas vota em Monica
Darlin vota em Maíra
Erthal vota em Bissoni
Kate vota em Jottapê
Bissoni vota em Tina
Jottapê vota em Alfredo
Jottapê sobrou e ocupou o quatro banquinho. A Roça, então, foi formada por Renê, Ariela, Thaíde e Jottapê. Os quatro se enfrentam na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (7). O campeão retorna como o manda-chuva da semana e os outros três se enfrentam na terceira Roça da temporada.