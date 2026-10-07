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Enquete A Fazenda 18: Ariela, Renê, Jottapê e Thaíde; vote em quem deve ficar

Após disputa acirrada e bate-boca, 3ª Roça de A Fazenda foi formada

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 00:34

Ariela, Jottapê, Renê, e Thaíde estão na 3ª Roça de A Fazenda 18 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após muita treta e ‘lavação de roupa suja’, a 3ª Roça de A Fazenda 18 foi formada! Estão na berlinda Ariela, Renê, Jottapê e Thaíde.

Agora, você decide, quem quer que fique em A Fazenda 18? VOTE!

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No começo do programa, mal Adriane Galisteu anunciou os votos que cada participante apontaria para ir à Roça, começou um bate-boca entre Ariela e Monica.

No primeiro voto, Ariela apontou Monica para ir à berlinda. No entanto, a peã não deixou baixo e rebateu as críticas de Ariela.

Monica apontou o jogo de Ariela na sede do reality como “frágil”, além de chamar a participante de “sem conteúdo”.

“Não concordo com Ariela em casa, acho que é uma carroça vazia, sem conteúdo. O trato das aves, fez de qualquer jeito, precisou do Mayk para amarrar uma mangueira. Foi a que mais fez perguntas para a zootecnista, mas parece que foi só para se aparecer”, disse Monica, se referindo ao momento que a profissional ensinou aos peões da sede como os animais devem ser cuidados.

Renê Thristan já tinha sido indicado por Serginho Hondjakoff, que na época exercia o cargo de Fazendeiro em A Fazenda 18, para ocupar o primeiro banco da terceira Roça da temporada. Daniel conquistou a imunidade e não foi apontado por nenhum peão.

Ariela, a mais votada, ganhou o poder de trazer mais uma pessoa que estava na baia, e ela optou por Thaíde. Em seguida, Thaíde teve a responsabilidade de salvar qualquer um dos participantes, até mesmo os que não foram votados, na dinâmica do ‘Resta Um’

E em seguida, o participante apontava outro e assim por diante, até restar a última pessoa que também seria enviada para a Roça. O último que ficou foi Jottapê, formando assim a 3ª Roça.

Veja em quem cada um votou:

Ariela vota em Monica

Renê vota em Ariela

Monica vota em Ariela

Alfredo vota em Ariela

Rickardo vota em Ariela

Maíra vota em Darlin

Gabriel vota em Ariela

Bissoni vota na Tina

Taíde vota na Ariela

Mayk vota em Maíra

Tina vota em Bissoni

Giovanna vota em Ariela

Murilo vota em Jottapê

Fran vota em Ariela

Jonatas vota em Monica

Darlin vota em Maíra

Erthal vota em Bissoni

Kate vota em Jottapê

Bissoni vota em Tina

Jottapê vota em Alfredo