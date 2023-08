Entenda a treta envolvendo Anitta e astro internacional após fim da relação

Foram dias de muita pegação, tatuagem, fotos, eventos milionários, e troca de declarações. A relação entre Anitta e o ator Simone Susinna acabou após poucas semanas, gerando uma polêmica nas redes sociais



No entanto, dois deixaram de se seguir no Instagram, apagaram as fotos, Anitta brincou que não teve o coração partido, e uma suposta verdade veio à tona.



No fim de semana, o burburinho foi que Simone estaria tentando emplacar uma relação com a atriz Bruna Marquezine, mas não conseguiu. Em seguida, começou a fazer amizade com Anitta, ficando com a cantora pouco depois.