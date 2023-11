Entenda como a passagem de Taylor Swift pelo Brasil afeta o futuro dos grandes eventos no país

OTaylor Swift . Crédito: Reprodução/YouTube

Proibição para entrar com garrafas com água enquanto copos de água com 200 ml eram vendidos a R$ 10 cada. No mesmo local em que tapumes fechavam áreas de ventilação, placas de metal que deveriam proteger o gramado irradiavam mais calor e chegavam a provocar queimaduras. Em meio a isso, um público de cerca de 60 mil pessoas ávidas por um show de mais de três horas de duração daquela que vem sendo considerada a maior turnê mundial do ano - e que, durante a música Bad Blood, contava com efeitos de fogo que pouco ajudavam a temperatura local.

Antes mesmo que os fãs da cantora Taylor Swift entrassem no Estádio Nilton Santos (Engenhão) para o primeiro dos seis shows da The Eras Tour no Brasil, no último dia 17, a temperatura no Rio de Janeiro já dava mostras de que aquele não seria um dia confortável. A máxima na cidade havia chegado a 40ºC naquela tarde, segundo os órgãos oficiais. No entanto, em alguns pontos, a sensação térmica alcançou os 60ºC. Na noite daquele dia 17, com todos os agravantes da estrutura montada para o show, o Engenhão justamente foi um desses locais. A definição das redes sociais foi certeira: o estádio havia virado uma air fryer gigante.

O final trágico deste episódio é conhecido: uma fã, a jovem Ana Clara Benevides, 23 anos, morreu depois de passar mal durante a segunda música da setlist, enquanto cerca de mil pessoas teriam sido atendidas por desmaio naquela noite. Todos os aspectos dramáticos da passagem de Taylor Swift pelo Rio não apenas geram apreensão pelos shows que acontecem neste fim de semana, em São Paulo, como intensificaram o alerta para todos os eventos - em especial, os musicais - realizados em meio a situações climáticas extremas.

Somente neste ano, o Brasil registrou oito ondas de calor - dentre elas, a enfrentada na semana passada. No último domingo (19), a cidade de Araçuaí (MG) chegou à temperatura de 44,8ºC, o índice mais alto já registrado no país desde que as medições começaram a ser feitas. Ainda que não haja previsão específica para índices tão altos na Bahia nas próximas semanas, a corrida geral é para precaução - e redução de impactos.

“Essa sensação de 60 graus no Rio foi um termômetro enorme”, diz o arquiteto Fagner Novaes, diretor de projetos da Árclow Arquitetura, responsável pela arquitetura e cenografia do Festival Afropunk Bahia. “Acho que, daqui a pouco, a gente vai pensar se vai expor ou não pessoas em condições desse tipo em evento. A gente vai ter que pensar em cancelar”, analisa.

O Afropunk, que aconteceu no último fim de semana em Salvador, já foi um dos primeiros eventos na cidade a seguir uma tendência mundial: distribuição gratuita de água durante a realização. Foi assim no Lollapalooza, em março, em São Paulo, e no Rock in Rio do ano passado. Nos Estados Unidos, a passagem de Beyoncé em Las Vegas também fez a mesma coisa. Em países como Holanda e Alemanha, a prática já era até regulamentada.

Por aqui, na última quarta-feira (22), o governo federal, através da Secretaria Nacional do Consumidor, publicou uma portaria que obriga a distribuição gratuita de água em eventos em dias de calor em todo o país. No texto, o órgão exige a instalação de "ilhas de hidratação" e que organizadores garantam o acesso de garrafas individuais. A medida, que já tinha sido anunciada desde o último dia 18 mas ainda não havia sido publicada no Diário Oficial da União, tem validade de 120 dias.

Outras iniciativas estão sendo adotadas e propostas tanto por administrações locais quanto pelo Legislativo. Na última terça-feira (21), a prefeitura de Salvador anunciou que está preparando um plano de contingência para os eventos da cidade. O protocolo deve incluir distribuição de água, carros-pipa e protetor solar. Na Câmara Federal, ao menos 10 projetos de lei de diferentes deputados foram protocolados sobre o tema nos últimos dias. Já na Câmara de Salvador, uma proposição que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de água foi enviada à casa pelo vereador André Fraga (PV) esta semana.

Adaptação

A situação no Rio não tem precedentes no Brasil. No entanto, com o aumento da frequência de desastres ambientais nos últimos anos, a avaliação geral é de que a adaptação ao novo cenário é urgente. “Há uma mudança climática e a gente não pode ignorar. Não está tudo como antes e, se o lugar torna-se insalubre pelo calor, temos que ter formas para lidar com isso”, diz o secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho.

De acordo com ele, assim como nevascas em outros países provocam cancelamentos de eventos, se a temperatura alcança 60ºC, é preciso fazer o mesmo ou ter soluções a partir de um plano de contingência. Em eventos fechados, uma possibilidade também é diminuir a densidade do público - ou seja, ter menos pessoas no mesmo espaço - ou fracionar o espaço de uma arena em áreas menores, como foi feito na pandemia da covid-19.

“Aqui, a gente já via no Carnaval, algumas vezes, aqueles carros-pipa jogando água no público em alguns momentos. Mas isso é paliativo. Tem que ter tudo isso de forma estruturada, com equipe médica preparada para casos de insolação ou desidratação e campanhas para que as pessoas bebam água”, exemplifica.

O plano de contingenciamento para eventos em Salvador ainda está sendo formatado por um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde. A ideia é que o protocolo esteja disponível já para a temporada de eventos do Verão 2024, que inclui o Festival Virada e o Carnaval.

“Salvador tem uma história de plano de contingência bem resolvida. A Defesa Civil tem um trabalho impecável em relação a chuvas e tempestades, mas agora vamos ter que começar a lidar com esse trabalho de altas temperaturas”.

Contudo, ele pondera que as condições em Salvador são um tanto diferentes do caso do Rio - e não apenas porque lá era um estádio fechado e os eventos públicos daqui são feitos em áreas abertas, geralmente perto do mar. “O clima está diferente, mas não está extremo. Se temos isso no horizonte, temos que prevenir, mas não temos nenhuma situação prevista”, diz Tourinho.

Projetos

Arquiteto responsável pelo projeto de alguns dos principais festivais da Bahia, como edições do Festival de Verão e do Festival Virada, Giuseppe Mazzoni explica que a arquitetura é a parte responsável por encontrar soluções operacionais e funcionais para as leis acerca dos eventos.

Segundo ele, por muito tempo, a influência da mudança climática no setor de eventos foi pouco notada. Há dois episódios específicos que costumam ser lembrados nos últimos 20 anos - os dois justamente no Carnaval. Em 2005, o antigo camarote de Daniela Mercury teve que ser interditado por conta das chuvas. Dez anos depois, em 2015, foi a vez do camarote Brahma, cujo teto cedeu com o acúmulo de água da chuva naquele ano.

“De lá para cá, a gente sentiu algumas coisas, como a velocidade do vento um pouco alterada. Fizemos o Festival de Inverno (em agosto, em Vitória da Conquista) e a 100 quilômetros teve uma velocidade de vento muito alta. Não nos afetou, mas a gente tem sensibilidade para isso, porque já estamos sentindo”, conta.

Além disso, ele diz que alguns dos equipamentos que teriam sido usados no show de Taylor Swift nunca foram cogitados aqui. Esse é o caso das chapas metálicas, que foram colocadas como piso no gramado do Engenhão. Essas placas de metal, além de piorar a sensação térmica, provocaram queimaduras no público, segundo fãs que estavam no local.

A alternativa mais comum é o uso de um piso de plástico intertravado, branco e com altura de cinco centímetros. “Mas não está acontecendo com a gente. O Festival de Verão, por exemplo, é numa área extremamente ventilada, que é o Parque de Exposições. O Wet ('n Wild) é bem ventilado, o Parque dos Ventos e a Arena Daniela Mercury também. Nossa preocupação sempre foi a ancoragem das estruturas”, conta.

Ainda assim, ele acredita que, por ser algo inédito, não é possível descartar que o dia de algum evento tenha temperaturas mais elevadas. “A gente está tateando uma novidade. Ninguém é expert no assunto”, pondera. Segundo o arquiteto, a parte operacional pode ser adaptada de acordo com a legislação. “Estamos em uma posição de muita atenção, de entender o que está acontecendo e aguardar as decisões do poder público”, diz.

Condições

Essa observação das condições em tempo real é importante para que as medidas sejam tomadas antes mesmo de uma determinação das autoridades. No festival Afropunk, a decisão de abrir mão das vendas de água foi tomada justamente pelo aumento da sensação térmica nos dias de montagem das estruturas, segundo o diretor de projetos Fagner Novaes.

No Afropunk, teve distribuição de água gratuitamente. Crédito: Laura Queiroz/Divulgação

Ao todo, foram 2,2 mil litros de água em seis pontos de distribuição. “O evento deu copo e as pessoas tiveram acesso à água. Não era simplesmente uma ativação de marca, mas era para que as pessoas se hidratassem, porque a gente sentiu coisas esse ano que não sentiu em outros anos”, explica.

Uma semana antes, eles também perceberam que ventos mais fortes do que o normal poderiam prejudicar elementos cenográficos do palco. Feitos de tecido, precisaram ser reforçados. Na edição do ano passado, o índice pluviométrico do mês já tinha sido 150% maior do que a média histórica para novembro. “Choveu no Afropunk, nos dois dias, e não costuma chover. Choveu no Lollapalooza, choveu no Burning Man. Talvez isso afete até a atratividade das marcas, porque uma marca pode ficar com um pé atrás. Será que aquele evento vai para a frente realmente?”.

O exemplo do Burning Man de 2023 foi emblemático. Realizado em um deserto no estado de Nevada, nos Estados Unidos, a edição que aconteceu em setembro foi atingida por enchentes que provocaram lama e inundações. Cerca de 70 mil pessoas ficaram isoladas por dias na chamada ‘cidade improvisada’, sem ter como sair. Ao menos uma pessoa morreu. “O Afropunk tem um aspecto diferente porque é extremamente inclusivo, com acessibilidade e a gente tenta retirar todo o resíduo destinado, até o da cenografia”.

Conforto

O conceito que deve guiar a maior parte das produções de eventos a partir de agora já faz parte do vocabulário de arquitetos e urbanistas: trata-se do conforto ambiental. Dentro desse guarda-chuva, estão desde os aspectos visuais e acústicos até o conforto térmico, como explica a arquiteta Manoela Leiro, professora das disciplinas de conforto do curso de Arquitetura da Unifacs e mestra em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

“O conforto ambiental é um conjunto de condições ambientais que vão permitir ao ser humano sentir bem-estar”, explica, lembrando que existem variáveis como temperatura, umidade relativa e velocidade do ar que afetam diretamente o conforto térmico. Da mesma forma, o tipo de atividade física que uma pessoa está desempenhando pode influenciar essa sensação - é o caso de quem está dançando, se movimentando e pulando em um show.

É diferente de estar sentado em um teatro, por exemplo, em um lugar climatizado. “Quando a gente está falando da arquitetura, de equipamentos para realização de shows e eventos, tem que considerar o uso de estratégias bioclimáticas nessa edificação”, orienta.

No Brasil, pelo clima predominantemente quente, duas estratégias fundamentais são o sombreamento e a ventilação. No caso do Engenhão, fãs relataram que a produção do show fechou aberturas que originalmente permitiriam a entrada e a saída de ar. “Colocar tapumes, obstáculos, qualquer coisa que obstrua esse fluxo de ar vai ser negativo numa situação como essa, considerando que você tem altas temperaturas”, enfatiza.

O sombreamento pode ser um desafio em locais abertos, em que muitos ficam diretamente expostos ao sol. Em shows e festivais, é comum que muitas pessoas cheguem muito antes da abertura dos portões, para tentar conseguir lugares perto do palco - é o “ficar na grade”. Uma alternativa pode ser o uso de toldos.

No entanto, a preocupação com o conforto térmico não deve ser um projeto exclusivo dos locais onde os eventos serão realizados. De acordo com a professora, independentemente de um espaço ser projetado para eventos ou não, é preciso considerar as variáveis que garantem o bem-estar, especialmente em eventos climáticos drásticos.

“Esses equipamentos estão inseridos no contexto urbano. Por isso, mais do que nunca a gente precisa criar mecanismos para mitigar esses efeitos. É fundamental que todas as cidades tenham um olhar para isso”, enfatiza.

Uma das principais medidas é garantir que as cidades tenham áreas verdes. Essa necessidade vai além de aspectos contemplativos ou estéticos, mas atuam tanto para a regulação do clima como contribuem também para o sombreamento. “Ou seja, as cidades precisam rever esse novo cenário climático que se apresenta, porque dificilmente a gente vai conseguir resolver essas questões apenas pontualmente, apenas tratando aquele prédio específico."

Lugares

Logo após as notícias sobre a morte de Ana Benevides começarem a circular, houve um intenso debate em redes sociais sobre as experiências de shows em outros países. Não é incomum que grandes turnês aconteçam em arenas e estádios, mas com locais numerados e previamente definidos. Assim, cada pessoa que compra um ingresso já sabe onde vai sentar e não precisa chegar muito antes de uma apresentação para garantir que fique perto do palco.

Comum em países como os Estados Unidos, esse modelo foi cogitado por usuários da rede social X (antigo Twitter). “Tem várias experiências nesse sentido, mas cada país tem sua legislação diferente. Tem espaços que são obrigatoriamente numerados e tem espaços que não. Mas isso não é legislação, é prática. Acho que tem muito a ser desenvolvido, mas não acredito que uma regra vai dar conta dessas particularidades”, afirma o secretário municipal Pedro Tourinho.

Segundo a diretora e curadora do Festival Radioca, Carol Morena, a marcação de cadeiras depende não apenas dos países envolvidos, mas dos espaços e do tipo de produção. “Quando você faz isso também não adianta pensar só nos espaços físicos ou ter as cadeiras, informar sobre as cadeiras. Você vai precisar colocar monitores para assessorar, ter pessoas para indicar (os lugares)”.

Carol reforça que é trabalho da produção do evento prever eventuais problemas e ter um plano de redução de impactos. Para isso, ela aponta a necessidade de consultar especialistas, inclusive estudiosos das mudanças climáticas.

"Tudo que acontece e é drástico, em qualquer meio, é muito triste e serve para a gente rever. Eu lembro do caso da boate Kiss. Depois do incêndio e da morte de tantas pessoas, a legislação para casas de shows mudou, inclusive várias casas fecharam após aquilo. Porque além da legislação ter mudado, a fiscalização também mudou. Situações como essa realmente servem para a gente discutir, rever e buscar alternativas".

Um dos palcos mais lembrados para shows internacionais em Salvador, a Arena Fonte Nova, também teria vantagens em relação a outros estádios - inclusive os que foram inaugurados na mesma época, no início dos anos 2010, para a Copa do Mundo no Brasil. O formato de “ferradura” voltado para o Dique do Tororó facilitaria a ventilação.

“A possibilidade de ter ilhas de calor na Arena Fonte Nova é muito menor do que no Engenhão. O lugar onde vai se implementar o evento com certeza vai ser algo a se pensar em extremos climáticos”, analisa o arquiteto Fagner Novaes.

Em nota, a Arena Fonte Nova informou que, desde a sua concepção, foi projetada como um espaço amplo e com uma estrutura que permite múltiplos formatos. “Temos uma vasta experiência em shows e eventos de grande porte, esportivos e não esportivos, nacionais e internacionais, e sempre trabalhamos para oferecer a melhor experiência, priorizando a segurança e o conforto do público”, disseram.

Altas temperaturas podem afetar o funcionamento do corpo

O corpo humano tem uma temperatura ideal para funcionar. Se passa de 37,8ºC, deve ser motivo de atenção. Por isso, temperaturas acima de 40º podem lesar algumas proteínas do organismo e até provocar a morte, como explica o médico emergencista Ivan Paiva, gerente executivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Pessoas que não utilizam protetor solar podem ter lesões de isolação e isso traz questões críticas, como sinais de desidratação”, explica ele, que pesquisou o atendimento à saúde em grandes eventos durante o mestrado.

Isso pode piorar em situações de aglomeração e até em casos mais individuais, como os de pessoas com menor estatura, que podem sofrer mais com o aperto. “Se você não toma nenhuma medida para se afastar de zonas de calor, você praticamente não consegue respirar. O ideal é procurar locais mais ventilados, onde tenha a possibilidade de fazer troca de ar”, orienta.

As roupas usadas nesses eventos também devem ser leves. Não se trata apenas dos formato das vestimentas, mas também dos tecidos usados. Nos shows de Taylor Swift, por exemplo, fãs dos Estados Unidos deram início a uma tradição que vem sendo seguida em todos os locais por onde a turnê passou: cada pessoa se veste de acordo com uma das 10 “eras” da cantora (que representam seus álbuns de estúdio), com muitos looks com paetês, plumas, tules e acessórios.

Para Ivan Paiva, é preciso ter cuidado com alguns dos materiais das roupas. “O nosso organismo é fonte continua de produção de calor. O tecido também vai impactar. Usar tecidos leves que possibilitem a transpiração e a dissipação do calor é fundamental”, reforça.

A hidratação deve ser feita de forma constante, sem esperar a sensação de sede. Bebidas alcoólicas devem, se possível, ser evitadas, porque contribuem com a desidratação.

Uma das grandes polêmicas da The Eras Tour no Rio de Janeiro foi o atendimento médico dado às pessoas que passaram mal com o calor. Nas redes sociais, fãs relataram que foram medicados com clonazepam - um medicamento tarja preta indicado para crises de ansiedade.

“Desconheço a ação do clonazepam sobre o acesso de temperatura. Não entendo como sendo terapia de primeira linha, mas a gente não viu a complexidade dos atendimentos, como as pessoas chegaram. Num quadro de crise convulsiva, por exemplo, os benzodiazepínicos são utilizados”, pondera Paiva.

Ainda assim, ele acredita que o total de atendimentos estimados em uma única noite - cerca de mil por desmaios - indica uma quantidade muito acima da média. “Já trabalhei no Salvador Fest, que tem às vezes 80 mil pessoas, e tivemos algo em torno de 200 atendimentos. No Carnaval, o posto do Farol da Barra tem, nos dias dias de maior movimento, cerca de 200, 300 atendimentos. Ter mil atendimentos realmente indica que alguma coisa anormal aconteceu”.