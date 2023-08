Entramos na onda do Barbiecore e criamos três looks para celebrar a personagem do momento

Nascida há 64 anos atrás, ela é hoje o assunto dominante! Você já deve ter sido inundada nas redes sociais por filtros e postagens fazendo alusão a personagem do momento. Tudo por causa do primeiro filme em que Barbie é apresentada pela primeira vez como personagem real, interpretada por uma atriz de carne e osso. O mundo fashion reagiu imediatamente!



A gigante Zara lançou coleção especial temática, a maison francesa Schiaparelli fez os principais looks usados pela atriz Margot Robbie (intérprete da Barbie) nas premieres do filme. Isso foi o estopim para outras marcas menores, centenas de lojas, milhares de pessoas postarem seus looks rosa e até a acarajé foi tingida em Salvador para surfar na onda.

A boneca criada pela empresa norte-americana Mattel em 1959, foi concebida como uma irmã mais velha para as meninas projetarem nela como seriam no futuro e não apenas para brincar de cuidar de bebês (como eram as bonecas na época). E uma curiosidade: a primeira versão de Barbie era usando um maiô listrado preto e branco, não tinha nada rosa, a cor só se consagraria como marca registrada anos depois.

A boneca sobreviveu ao tempo, fez gerações de fãs, se envolveu em inúmeras polêmicas por causa do padrão absurdo de beleza, se atualizou, lançou versões multi étnicas, negras ,plus size, inspirada até em uma personalidade transexual e teve centenas de profissões. Agora, chegou aos cinemas em um blockbuster que estreou na quinta-feira (20) para fazer a Barbie sair de sua bolha e cair no mundo real.

A diretora e roterista do filme, Greta Gerwing, deu uma leitura feminista a história, o que ajuda a torná-lo relevante para as plateias de hoje. A enorme campanha de promoção do filme trouxe à tona o "Barbiecore" , ou seja, looks inspirados no universo da Barbie, com muitas peças em rosa. Entramos na brincadeira e imaginamos 3 looks dignos da Barbie.

Festeira

Crédito: Renato Santana

O vestido de paetês evoca o clima de noitada e o colete de alfaiataria ajuda a dar um ar descontraído. Scarpin e bolsa também em tons de rosa para arrematar.

Fresh

Crédito: Renato Santana

Conjuntinho monocromático bem fresco é uma proposta perfeita para uma Barbie soteropolitana.

Clássica

Crédito: Renato Santana

Casaqueto bicolor e o vestido ambos feitos em tweed, tecido tradicional na alfaiataria, fazem uma dupla que evoca uma estética mais elegante. A bota pink traz um toque irreverente.

FICHA TÉCNICA

Fotos: Renato Santana (@renatosantassantos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Marta Andrade (@mah.andradee) da Agência 40 Graus (@40grausbahia )