Entre bonecas e brincadeiras, a infância ganha espaço na arte em Salvador

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Marília Gabriela Cruz
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:24
Bonecas, cavalos de madeira e brincadeiras ao ar livre compõem a seleção de obras que a Ernesto Bitencourt Galeria de Arte apresenta em celebração ao Dia das Crianças. Localizado no Centro Histórico de Salvador, o espaço dedicou uma área a sete telas de Ivonete Dias, Jair Gabriel, Gervane de Paula e Washington Sales, que abordam a infância por diferentes linguagens.
Ernesto Bitencourt Galeria destaca obras sobre a infância em Salvador
Ivonete Dias participa com “Minha boneca Chica” e “Brincando com bonecas ao pôr do sol”, enquanto Jair Gabriel apresenta as figuras etéreas de “Levantando voo”. Já Gervane de Paula assina duas obras sem título, com crianças em contato com a natureza e em momentos de brincadeira.
Completam a seleção duas telas de Washington Sales: uma retrata uma menina em seu cavalo de madeira; a outra, intitulada “Criança bahiana”, mostra uma garota abraçada à boneca.
Serviço
Ernesto Bitencourt Galeria de Arte
Endereço: Rua das Vassouras, 4, Centro Histórico de Salvador
Instagram: @ernestobitencourtgaleria