DIA DAS CRIANÇAS

Entre bonecas e brincadeiras, a infância ganha espaço na arte em Salvador

Sete telas de quatro artistas integram seleção da Ernesto Bitencourt Galeria, no Centro Histórico, em homenagem ao Dia das Crianças

M Marília Gabriela Cruz

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:24

Ernesto Bitencourt Galeria destaca obras sobre a infância em Salvador Crédito: Homero Carrasco

Bonecas, cavalos de madeira e brincadeiras ao ar livre compõem a seleção de obras que a Ernesto Bitencourt Galeria de Arte apresenta em celebração ao Dia das Crianças. Localizado no Centro Histórico de Salvador, o espaço dedicou uma área a sete telas de Ivonete Dias, Jair Gabriel, Gervane de Paula e Washington Sales, que abordam a infância por diferentes linguagens.



Ernesto Bitencourt Galeria destaca obras sobre a infância em Salvador 1 de 8

Ivonete Dias participa com “Minha boneca Chica” e “Brincando com bonecas ao pôr do sol”, enquanto Jair Gabriel apresenta as figuras etéreas de “Levantando voo”. Já Gervane de Paula assina duas obras sem título, com crianças em contato com a natureza e em momentos de brincadeira.

Completam a seleção duas telas de Washington Sales: uma retrata uma menina em seu cavalo de madeira; a outra, intitulada “Criança bahiana”, mostra uma garota abraçada à boneca.

Serviço

Ernesto Bitencourt Galeria de Arte