Eric Clapton anuncia shows no Brasil; músico tocará em Curitiba, Rio e SP

Nesta segunda-feira, 4, o músico Eric Clapton anunciou que retornará ao Brasil após mais de uma década para uma turnê em comemoração a 60 anos de carreira no ano que vem. Clapton passará por Curitiba no dia 24 de setembro, Rio de Janeiro no dia 26 e por São Paulo no dia 29 do mesmo mês.



Os shows ainda contarão com uma abertura de Gary Clark Jr, guitarrista vencedor do Grammy.



A pré-venda, exclusiva para clientes Santander, ocorre já na próxima segunda-feira, 11.