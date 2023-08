Escolas Criativas Boca de Brasa apresentam produções no projeto Palco Aberto

O projeto prevê apresentação de 40 apresentações multilinguagens . Crédito: Patrícia Almeida/divulgação

De 30 de agosto a 2 de setembro, as Escolas Criativas Boca de Brasa dos polos Centro, Cidade Baixa, Subúrbio e Valéria irão apresentar os resultados das oficinas e trilhas formativas em linguagens artísticas (teatro, dança, música, poesia, audiovisual), técnicas do espetáculo (cenografia, iluminação e sonorização) e gestão de espaços culturais, com formações em produção cultural, no Palco Aberto. As apresentações marcam a quarta e última edição do projeto, uma realização da Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Renda.

No total, os quatro Polos Criativos trazem uma programação diversa e representativa das produções locais com cerca de 40 apresentações multilinguagens (artísticas e culturais) - espetáculos, exibição de documentários e outros produtos audiovisuais, batalhas de MC, performances musicais e de drag queens -, além de salas artísticas interativas, relatos de experiências e a certificação dos artistas e técnicos da cena em formação, que ocorrerão em espaços culturais vinculados às quatros Escolas Criativas Boca de Brasa. Em todos os espaços a entrada é franca.

A curadoria da programação de cada edição do Palco Aberto, que buscou evidenciar a construção identitária de cada indivíduo a partir da interação e do pertencimento com o território, é de responsabilidade da Organização da Sociedade Civil que desenvolve em parceria com a Fundação Gregório de Mattos a gestão de cada Escola Criativa - Polo Centro (Associação Sociocultural NUBAS), Polo Cidade Baixa (Associação Conexões Criativa), Polo Subúrbio (PONTOS DIVERSOS – Associação para Promoção da Diversidade Sociocultural e Ambiental) e Polo Valéria (Instituto Ceafro - ICEAFRO).

No dia 30 de agosto, Escola Criativa Polo Centro traz uma programação em que os resultados artísticos reverberações das provocações realizada nas trilhas formativas em artes e cultura - os Laboratórios de DOC, Preparação de Atores e de Poéticas se relacionam às ações formativas em áreas técnicas do espetáculo (Iluminação e Sonorização). A mostra artística ocorre no Teatro Gregório de Mattos e inicia a partir das 18h30 com a exibição de três curtas-doc orientados pela cineasta Ceci Alves. Em concomitância, o sarau poético performático Pedras para Exu, provocado pelo poeta e performer Alex Simões; e a apresentação da célula teatral Era Só uma Feijoada, resultado do Laboratório de Preparação de Atores, conduzido pela atriz e diretora teatral Merry Batista. A noite se encerra com a cerimônia de certificação.

A Escola Criativa Boca de Brasa do Subúrbio 360 traz uma programação no dia 31 de agosto, no Subúrbio 360, a partir das 18h30, que evidencia a beleza e a diversidade dos artistas que compõem esse grande território soteropolitano. Entre as apresentações têm os espetáculos de teatro Que Viagem é Essa, de dança com performances de Samba de Roda Zeferinas e do Grupo de Dança Uzarte, teatro na comunidade e muito mais.

O quarto e último Palco Aberto da Escola Criativa Boca de Brasa – Polo Criativo Cidade Baixa ocorre na sexta-feira, 1 de setembro, a partir das 18h30, no Centro Cultural Sesi Casa Branca (Sesi Itapagipe). Ao todo, serão apresentados 15 trabalhos de participantes do projeto de formação, que irão ocupar o palco da Sala Letieres Leite até a varanda do Sesi, dividindo espaço com as cerimônias de certificação. Apresentam-se os cantores Dicerqueira, Ibsen Santos, Kael García e Salutari; Mercedes do Pandeiro evidencia a cultura popular com os ritmos do coco de trupé, embolada e roda.

A poesia, a performance e o teatro se misturam numa programação com temáticas sociais potentes a realidade dos partícipes: o artista Navalha encena Todas as Mentiras que Você Conseguir Ouvir, narrando a experiência de uma masculinidade preta periférica; Débora Azevedo, com Recortes, e Deiseane Oliveira Lopes, com Ei, Vai Pra Onde?. Para completar, estarão ainda montadas duas exposições de artes visuais - Jailson Dias e a Dendê CBX apresentam Terra, Céu e Arte: Orixás Reimaginados na Reciclagem e Adriana da Paz expõe a escultura em gesso LILI, que representa a força feminina e sua ligação com os mares.

No dia 2 de setembro, o Teatro Boca de Brasa - Céu de Valéria irá sediar a programação da Escola Criativa Boca de Brasa - Polo Valéria, com performances poéticas e produções gastronômicas. Muita música com o hip hop de DFive e suas composições autorais. A música segue com Sérgio Login e sua banda de pagode Groove de Rua, e a cantora e compositora valeriana Maíra Ísis. As apresentações de dança são com os coletivos Vênus Imperials e Omendes, este grupo tem refinado o pagode quebradeira da favela. A performance cênica musical A Coisa Vai Ficar Preta, da Cia de Teatro Já É, e a participação especial dos artistas e professores da Escola na programação como a atriz e coordenadora artística Valdinéia Soriano, os atores Leno Sacramento e Heraldo de Deus.