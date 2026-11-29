PALAVRA À MESA

Escritora baiana abre as portas do próprio apartamento em Salvador para jantares literários

Comida caseira, vinho, música e encontros em três idiomas marcam a programação intimista conduzida por Joana Rizério durante todo o mês de dezembro

Flavia Azevedo

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 19:15

Joana Rizério Crédito: Reprodução

Trocar o salão de um restaurante pela sala de estar de uma escritora que cozinha para pequenos grupos, serve boas bebidas e lê em voz alta histórias que já não se encontram nas livrarias. Essa é a proposta do Palavra à Mesa, projeto em que a jornalista e autora soteropolitana Joana Rizério transforma o próprio apartamento, em Salvador, em espaço de encontro entre gastronomia caseira, literatura, música e conversa sem pressa ao longo de todo o mês de dezembro, com exceção dos feriados de Natal e Ano-Novo.

A programação aposta em formatos intimistas para grupos de duas a nove pessoas, dependendo da modalidade escolhida. O calendário reúne jantares literários, encontros românticos a dois, happy hours no fim da tarde ao pôr do sol e sessões especiais que combinam mesa posta e exibição de filmes. Em todos eles, o cardápio é preparado pela própria anfitriã e acompanhado de bebidas selecionadas e leitura de textos autorais, com a possibilidade de condução em português, inglês ou francês.

Jantar romântico 1 de 13

Um dos pontos altos da temporada é a leitura integral de O diabo também manda flores, obra autobiográfica lançada por Joana em 2025 sobre os bastidores de um relacionamento abusivo que hoje está esgotada e sem previsão de reedição. O livro integra o percurso literário recente da autora, iniciado nas crônicas de É pegar ou largar, de 2015, e marcado por relatos francos em títulos como Na pior em Berlim, Londres e Salvador, de 2023, e Crônicas para beber, publicado no início deste ano.

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Conhecida pelo estilo direto e confessional na literatura e no jornalismo, com passagens por veículos como o CORREIO a Agência Pública e o Socialista Morena, Joana leva para dentro de casa o clima de proximidade com os leitores que costuma marcar suas crônicas e lançamentos. Quem quiser garantir vaga em uma das datas de dezembro precisa fazer reserva antecipada pelo WhatsApp no número (71) 99184-8196.