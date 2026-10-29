INFÂNCIAS

Escritora baiana vence Prêmio Literário da Biblioteca Nacional

Gavião, de Lulu Lima e do autor-ilustrador Eric Farpa, é premiado no mês em que se comemora o Dia Nacional do Livro

Doris Miranda

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:00

Eric Farpa e Lulu Lima, autores de Gavião Crédito: divulgação

O livro Gavião, da escritora baiana Lulu Lima e do autor-ilustrador paranaense Eric Farpa, acaba de receber o prêmio de Melhor Livro Infantil pela Biblioteca Nacional. O anúncio dos vencedores aconteceu na última terça-feira (20). Organizada pela Fundação Biblioteca Nacional há mais de 30 anos, a premiação é uma das mais tradicionais e importantes da literatura no Brasil, e acontece no mês em que comemoramos o Dia Nacional do Livro (29 de outubro).

Editado pela Mil Caramiolas, Gavião dá voz à angústia das crianças que não se sentem seguras dentro de seus próprios lares, através de uma linguagem sensível, cuidadosa e cheia de metáforas. A obra ainda traz luz ao papel fundamental do educador na observação das mudanças de comportamento dos alunos em sala de aula, como um primeiro sinal de alerta. Nos próximos meses, o título será publicado em Portugal, pela editora Alfarroba.

Na história, Bruna tem um Gavião em casa, que fica à espreita esperando ela voltar da escola. O Gavião tem o céu inteirinho para ele, mas o que ele gosta é de ficar sobrevoando a menina. Sem menção explícita, mas presente de forma subjetiva na narrativa, o livro aborda o tema do abuso sexual na infância e adolescência - crime que afeta vítimas de diferentes classes sociais, raças e realidades - e utiliza a literatura infantil como potente ferramenta na prevenção e conscientização sobre a causa.

“A metáfora do Gavião vem servir à nossa causa, pois é um animal predador que se aproxima do ninho justamente quando a mãe está longe dos filhotes”, explica Lulu Lima, escritora e fundadora da Mil Caramiolas. “Optamos por não mostrar a figura do Gavião, em todo o livro, porque, infelizmente, ele não tem um rosto, uma idade, uma classe social. Ele se aproveita de ser uma figura familiar, longe de qualquer suspeita", completa.

29 de outubro, Dia Nacional do Livro

A autora celebra o fato de ganhar o prêmio mais importante da literatura brasileira em outubro, um mês tão simbólico para a literatura para as infâncias: “Além do Dia das Crianças, em 12 de outubro, neste mês comemoramos também o Dia Nacional do Livro, na próxima quinta-feira, 29 de outubro. Celebramos a potência desta literatura que inspira, protege e dialoga com nossas crianças”.