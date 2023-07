Escritora chilena Sara Bertrand lança obras infantis em Salvador

A escritora chilena Sara Bertrand lança neste domingo (6) os livros infantis ‘A Memória do Bosque’ e ‘Lá fora, os Fantasmas’, ambos editados pela Solisluna/Selo Emília. O evento acontece a partir das 16h, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista.



Durante o lançamento, a atriz e educadora Jell Oliveira realiza contação de histórias. Em seguida, Sara Bertrand conversa com o público e autografa os livros. A entrada é gratuita.



Segundo a escritora, tanto ‘A Memória do Bosque’ (ilustrado pela colombiana Elizabeth Builes), quanto ‘Lá fora, os Fantasmas’ (que tem ilustrações da mexicana Amanda Mijangos) são sobre os medos da infância: “O primeiro, trata do desenraizamento, e o segundo do medo do escuro, da ausência da mãe, aquele medo quase atávico que todos nós já tivemos em algum momento: a noite, a falta de amor. Então, eu diria que esses são livros para conversar, para deixar sobre a mesa e permitir que as crianças dialoguem com suas próprias florestas e fantasmas, mas, acima de tudo, são livros que funcionam como perguntas”, explica Sara, que também vai lançar as obras em São Paulo, dia 15 de agosto.