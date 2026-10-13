Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escritora Isabel Cañas revisita México colonial em narrativa de terror gótico

A Possessão de Alba Díaz sai no Brasil pela editora Intrínseca

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:00

A escritora mexcana Isabel Cañas
A escritora mexcana Isabel Cañas Crédito: divulgação

Em meio ao forte protagonismo internacional do horror latino-americano, Isabel Cañas transforma o México colonial em cenário para uma história que envolve fé, exorcismo, desejo e disputa por poder. O livro A Possessão de Alba Díaz (Intrínseca | R$ 80 e 55 o ebook) acompanha uma jovem atormentada por uma presença sobrenatural nas profundezas de uma mina de prata em Zacatecas, em 1765.

A partir de um romance proibido, o novo livro da autora recorre ao terror gótico para explorar temas como colonialismo, religião, cobiça e autonomia feminina. A trama começa quando Alba foge de uma peste fatal ao lado dos pais e de Carlos, seu noivo, em busca de segurança na isolada mina de prata pertencente à família dele.

Conheça 15 livros de fantasia para ler em 2026

A ordem dos mantos prateados, de L. K. Steven (Galera). Da autora de Nossos destinos eternos , best-seller nº 1 do New York Times , chega uma nova série de fantasia irresistível. Em A ordem dos mantos prateados , uma detetive implacável deve se infiltrar em uma gangue de magos das trevas. Magia e desejo se entrelaçam ao prazer e à dor. Lançamento em 9 de março. por Reprodução
Warbreaker: O sopro dos deuses, de Brandon Sanderson (Trama). Esta é a história de duas irmãs e princesas de Idris: uma treinada com liberdades, a outra para se casar e salvar seu povo. por Divulgação
Viúva de ferro, de Xiran Jay Zhao (Intrínseca). Em Huaxia, a maior honra concedida a uma garota é sua escolha para a função de piloto-concubina, servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas. Essa conexão mental tão intensa e poderosa entre piloto e concubina com frequência leva as jovens à morte. Aos dezoito anos, Wu Zetian se alista como concubina com apenas um objetivo em mente: vingança. Seu plano é matar o piloto que tirou a vida de sua irmã, mas a situação toma um rumo brutal e inesperado, e Zetian recebe um título muito temido: Viúva de Ferro, uma mulher que, ao contrário do esperado, suga a energia dos homens nas crisálidas e os leva à morte. por Divulgação
Monstros celestiais, de Aiden Thomas (Galera). Segundo livro da duologia Portadores do Sol. Aqui, Teo precisa salvar o Reino de Sol após condená-lo a uma noite eterna ao recusar um sacrifício. Com deusas libertadas e caos instalado, ele, Aurelio e Niya atravessam os perigosos Los Restos para recuperar o sol. por Reprodução
Mistborn: O império final, de Brandon Sanderson (Trama).  Certa vez, um herói surgiu para salvar o mundo. Ele fracassou. por Divulgação
Katábasis, de R. F. Kuang (Intrínseca). Dois doutorandos rivais precisam embarcar em uma jornada até o Inferno para salvar a alma de seu orientador por Divulgação
Fogo neles, de Kamilah Cole (Galera).  Faron é capaz de desafiar até os deuses que a abençoaram para salvar a irmã das mãos do império inimigo, dominado por dragões. por Reprodução
Espelhos de água, de Samantha Sotto Yambao (Galera).  Hana herda uma casa de penhores onde se vendem arrependimentos. Porém, em certa manhã, tudo dá errado e ela embarca em uma jornada mágica que a fará repensar a vida. Espelhos de água é um romance que navega entre sonhos, memórias e a busca por redenção. por Divulgação
Trono de Vidro, de Sarah J. Maas (Galera). Conta a história de Celaena Sardothien, uma assassina de 18 anos condenada a trabalhos forçados nas minas de sal de Endovier. Para ganhar a liberdade, ela aceita competir para se tornar a assassina do rei tirano de Adarlan, lutando contra ladrões e guerreiros enquanto descobre segredos malignos no castelo por Divulgação
Lendários, de Tracy Deonn (Intrínseca). Partir parecia a fuga perfeita para Bree Matthews. Na verdade, a única fuga possível. Após perder a mãe, tudo que a menina de dezesseis anos quer é se manter longe das lembranças e das palavras carregadas de ressentimento na última discussão que tiveram. Por isso, Bree decide entrar em um programa da Universidade da Carolina do Norte para estudantes de excelência acadêmica. Um novo começo, distante da pessoa que ela era antes de tudo desmoronar.Mas então, em seu primeiro dia no novo lar, Bree vê um demônio, e essa descoberta aterrorizante a conduzirá até os Lendários, membros de uma ordem secreta formada por descendentes dos cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, jovens responsáveis por caçar e destruir essas criaturas demoníacas e proteger a humanidade. por Reprodução
Yumi e o pintor de pesadelos: Uma história Cosmere, de Brandon Sanderson (2025): duas pessoas de culturas totalmente diferentes precisam trabalhar juntas para salvar o mundo de um desastre iminente. por Divulgação
O Silmarillion, de J. R. R. Tolkien (2019) O Silmarillion é o relato dos Dias Antigos da Primeira Era do mundo criado por J.R.R. Tolkien. por Divulgação
A Guerra da Papoula, de R. F. Kuang (Intrínseca). Em A Guerra da Papoula, R.F. Kuang constrói com maestria um universo de deuses e monstros inspirado na Segunda Guerra Sino-Japonesa, na história militar da China no século XX e na ascensão de Mao Tsé-Tung ao poder. por Reprodução
Alchemised, de SenLinYu (Intrínseca): a história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. por Divulgação
Cinco lâminas partidas, de Mai Corland (Galera).Uma ladra, um capanga, um espião, uma assassina, um nobre e um príncipe exilado. Todos mentem. por Divulgação
1 de 15
A ordem dos mantos prateados, de L. K. Steven (Galera). Da autora de Nossos destinos eternos , best-seller nº 1 do New York Times , chega uma nova série de fantasia irresistível. Em A ordem dos mantos prateados , uma detetive implacável deve se infiltrar em uma gangue de magos das trevas. Magia e desejo se entrelaçam ao prazer e à dor. Lançamento em 9 de março. por Reprodução

O que deveria ser um refúgio, porém, logo se transforma em uma ameaça. Alba passa a sofrer com alucinações, sonambulismo e convulsões violentas, enquanto percebe uma presença estranha tomando conta de seu corpo. É nesse momento que Elías, o primo de Carlos recém-chegado da Europa e assombrado pelo próprio passado, reconhece sinais de que há algo muito mais perigoso por trás do estado da jovem. Conforme os dois investigam o que a possui, a crescente proximidade entre eles desperta um desejo que nenhum dos dois deveria alimentar.

A escolha de uma mina de prata como ambientação central reforça a dimensão histórica do romance. Um dos principais polos de mineração da Nueva España, Zacatecas foi marcada pela exploração do metal, responsável por movimentar fortunas e sustentar parte importante da economia colonial. A autora incorpora esse contexto à trama para transformar ganância, riqueza e controle em elementos tão ameaçadores quanto a própria presença sobrenatural que persegue Alba.

É dessa maneira que a própria ideia de possessão ganha novas camadas. A personagem principal luta contra uma entidade que tenta tomar seu corpo ao mesmo tempo que vive em uma sociedade na qual convenções sociais procuram determinar seu futuro. Ao colocar essas formas de domínio lado a lado, Isabel Cañas transforma uma história clássica de possessão demoníaca em uma narrativa sobre desejo, livre-arbítrio e resistência, o que faz da luta de Alba por seu próprio corpo também uma disputa pelo direito de escolher o rumo da própria vida.

Isabel Cañas é uma autora mexicano-americana de ficção especulativa. Após morar em vários lugares, entre os quais México, Escócia, Egito, Turquia e Nova York, se estabeleceu no noroeste dos Estados Unidos. É doutora em linguagens e civilizações do Oriente Próximo e escreve ficção inspirada em suas pesquisas e sua origem.

Tags:

Livros

Mais recentes

Imagem - Grupo de Dança Contemporânea da Ufba vai fazer turnê na China

Grupo de Dança Contemporânea da Ufba vai fazer turnê na China
Imagem - Jornalista baiano cria aventura infantojuvenil para conscientizar sobre meio ambiente

Jornalista baiano cria aventura infantojuvenil para conscientizar sobre meio ambiente
Imagem - Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam namoro novamente

Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam namoro novamente