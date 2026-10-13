LITERATURA

Escritora Isabel Cañas revisita México colonial em narrativa de terror gótico

A Possessão de Alba Díaz sai no Brasil pela editora Intrínseca

Doris Miranda

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:00

A escritora mexcana Isabel Cañas Crédito: divulgação

Em meio ao forte protagonismo internacional do horror latino-americano, Isabel Cañas transforma o México colonial em cenário para uma história que envolve fé, exorcismo, desejo e disputa por poder. O livro A Possessão de Alba Díaz (Intrínseca | R$ 80 e 55 o ebook) acompanha uma jovem atormentada por uma presença sobrenatural nas profundezas de uma mina de prata em Zacatecas, em 1765.

A partir de um romance proibido, o novo livro da autora recorre ao terror gótico para explorar temas como colonialismo, religião, cobiça e autonomia feminina. A trama começa quando Alba foge de uma peste fatal ao lado dos pais e de Carlos, seu noivo, em busca de segurança na isolada mina de prata pertencente à família dele.

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O que deveria ser um refúgio, porém, logo se transforma em uma ameaça. Alba passa a sofrer com alucinações, sonambulismo e convulsões violentas, enquanto percebe uma presença estranha tomando conta de seu corpo. É nesse momento que Elías, o primo de Carlos recém-chegado da Europa e assombrado pelo próprio passado, reconhece sinais de que há algo muito mais perigoso por trás do estado da jovem. Conforme os dois investigam o que a possui, a crescente proximidade entre eles desperta um desejo que nenhum dos dois deveria alimentar.

A escolha de uma mina de prata como ambientação central reforça a dimensão histórica do romance. Um dos principais polos de mineração da Nueva España, Zacatecas foi marcada pela exploração do metal, responsável por movimentar fortunas e sustentar parte importante da economia colonial. A autora incorpora esse contexto à trama para transformar ganância, riqueza e controle em elementos tão ameaçadores quanto a própria presença sobrenatural que persegue Alba.

É dessa maneira que a própria ideia de possessão ganha novas camadas. A personagem principal luta contra uma entidade que tenta tomar seu corpo ao mesmo tempo que vive em uma sociedade na qual convenções sociais procuram determinar seu futuro. Ao colocar essas formas de domínio lado a lado, Isabel Cañas transforma uma história clássica de possessão demoníaca em uma narrativa sobre desejo, livre-arbítrio e resistência, o que faz da luta de Alba por seu próprio corpo também uma disputa pelo direito de escolher o rumo da própria vida.