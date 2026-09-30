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Espetáculo de dança Cabeça Quente leva os dançarinos Marcos Ferreira e Ruan Wills a vários espaços da cidade

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Doris Miranda

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:00

Cena da coreografia Cabeça Quente Crédito: Alice Rodrigues

O que fazer com uma cabeça que tem todos os motivos para estar quente? É a partir dessa pergunta que os artistas Marcos Ferreira e Ruan Wills constroem Cabeça Quente, novo espetáculo de dança que estreia nesta quinta (1º) no Espaço Xisto Bahia.

A obra parte da força da orixá Oyá para investigar a raiva, a ancestralidade e as masculinidades, tendo como ponto de partida as experiências dos dois artistas, homens negros, gays, candomblecistas e periféricos. Além do Xisto, onde fica até sábado (3), o espetáculo chega ao Cine Lauro de Freitas, no dia 16, às 19h, e ao Espaço Cultural Alagados, no dia 22, às 17h.

Depois de Dembwa, em que os artistas perguntavam “Qual é a pessoa mais antiga da sua família que você conhece?”, Cabeça Quente dá continuidade à pesquisa sobre ancestralidade e caminhos de existência com dignidade. Se no trabalho anterior o desejo era aprender com quem veio antes, agora Oyá surge como uma referência para ressignificar caminhos e posturas.

Raiva e consciência

No palco, a raiva é também o ponto de partida para a criação. Mas não aparece como sinônimo de ódio ou descontrole. É compreendida como uma força que nasce da consciência diante da violência e pode produzir movimento, transformação e continuidade. Colocando em questão como os corpos de homens negros, gays e periféricos são percebidos socialmente.

Na montagem, a raiva aparece como energia condutora da criação. Um sentimento que não nasce simplesmente do ódio, mas da consciência que surge quando a violência deixa de ser aceita como destino. “Buscamos escutar essa força, perceber o que ela movimenta e no que pode se transformar quando encontra o corpo, a ancestralidade e o desejo de continuar”, dizem os artistas.

A pesquisa parte da compreensão de que, diante do ideal colonizador da morte, povos negros produziram tecnologias ancestrais de continuidade. “A sociedade embranquecida coloca nossos corpos pretos e bichas em descontrole. Mas a nossa raiva vem da consciência, uma estratégia afrofuturista de sobrevivência”, completam.

Os bailarinos Marcos Ferreira e Ruan Wills Crédito: Alice Rodrigues

Do Daró ao vento

O Daró de Oyá, ritmo tocado para a yabá, é um dos fundamentos da pesquisa coreográfica. A partir dele, os movimentos entram em diálogo funk, frevo, maracatu, samba, arrocha, pagodão baiano, capoeira e o gingado dançado nas avenidas carnavalescas.

Em determinado momento, os intérpretes assumem a força da búfala. Chifres, braços e musculatura constroem uma presença de potência, enquanto os pés sapateiam em referências às brincadeiras de infância. O corpo-búfala circula e, aos poucos, se transforma em vento. O movimento passa pela ginga da capoeira e chega ao eruexim (ferramenta de Oyá), que também se transmuta em gesto.

Em dança, a força física abre espaço para uma reflexão sobre o masculino. É quando se reafirma uma das questões centrais do espetáculo a partir da voz de Mateus Aleluia, na canção O Sagrado Masculino. Ele afirma: “o sagrado masculino é gestado e parido pelo sagrado feminino.”

A afirmação conduz uma reflexão sobre as referências que formaram esses homens e sobre as mulheres — avós, mães, tias, irmãs e tantas outras — que ensinaram os artistas a existir. Reverenciar o sagrado feminino, portanto, também significa questionar os modelos de masculinidade construídos por uma sociedade marcada por estruturas coloniais e patriarcais.

“Nossa experiência enquanto homens negros, gays, candomblecistas e periféricos nos coloca diante da necessidade de questionar essas aprendizagens e imaginar outras formas de existência. Estamos aprendendo com Oyá a força de uma cabeça quente: de passear pelos planos, fluir na chama e saber medir os graus a menos ou a mais, conforme nossas necessidades”, arrematam.