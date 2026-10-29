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Espetáculo Djavan – O Musical: Vidas pra Contar chega à Concha

Apresentações acontece no sábado (31) e no domingo (1)

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:00

O ator Raphael Elias interpreta o cantor alagoano em diferentes momentos da narrativa
O ator Raphael Elias interpreta o cantor alagoano em diferentes momentos da narrativa Crédito: Janderson Pires

Djavan – O Musical: Vidas pra Contar chega a Salvador neste fim de semana, com apresentações no sábado (31) e no domingo (1) na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Em circulação pelo Brasil, a montagem acaba de ganhar um novo destaque: recebeu oito indicações na 13ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, uma das principais premiações do teatro musical brasileiro.

O espetáculo concorre a Melhor Musical Brasileiro e também aparece entre os indicados em categorias como Melhor Ator, Revelação, Atriz Coadjuvante, Direção Musical, Arranjo Original, Dramaturgia Original e Desenho de Som. Raphael Elias, que interpreta Djavan em diferentes momentos da narrativa, foi indicado duas vezes, como Melhor Ator em Musicais e Revelação em Musicais.

'Djavan - O Musical: Vidas pra Contar'

Musical faz turnê pelo Brasil por Divulgação
Musical faz turnê pelo Brasil por André Wanderley
Musical faz turnê pelo Brasil por André Wanderley
Musical faz turnê pelo Brasil por André Wanderley
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Musical faz turnê pelo Brasil por Divulgação

O reconhecimento chega enquanto o musical segue sua temporada pelo país e amplia a expectativa para a passagem por Salvador. Com cerca de duas horas de duração, a montagem combina teatro, música e dança para contar a trajetória do cantor e compositor alagoano, desde a infância em Maceió até a consolidação de sua carreira na música brasileira.

Para essa performance, Raphael Elias foi escolhido entre mais de 250 candidatos para assumir o papel e divide a cena com um elenco que dá vida a personagens da trajetória pessoal e artística do cantor, além de nomes importantes da música brasileira que atravessaram sua história.

A trilha sonora é um dos elementos centrais da montagem. Sob direção musical de João Viana, filho de Djavan, e Fernando Nunes, o espetáculo reúne canções como Oceano, Um Amor Puro, Meu Bem Querer, Correnteza e Luanda, além de outras composições que ajudam a apresentar todas as facetas do artista.

A passagem por Salvador integra a turnê nacional que já percorreu mais de 10 capitais brasileiras. A apresentação acontece em um ano especial para a trajetória do homenageado: em 2026, Djavan celebra 50 anos de carreira. O musical revisita essa história a partir de sua música, suas referências e os caminhos que o levaram a se tornar um dos grandes nomes da MPB.

SERVIÇO - Djavan – O Musical: Vidas pra Contar | sábado (31) e domingo (1), às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves | Ingressos: de R$ de 35 a R$ 120, à venda no Sympla.

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Teatro

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