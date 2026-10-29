TEATRO

Espetáculo Djavan – O Musical: Vidas pra Contar chega à Concha

Apresentações acontece no sábado (31) e no domingo (1)

Doris Miranda

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:00

O ator Raphael Elias interpreta o cantor alagoano em diferentes momentos da narrativa Crédito: Janderson Pires

Djavan – O Musical: Vidas pra Contar chega a Salvador neste fim de semana, com apresentações no sábado (31) e no domingo (1) na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Em circulação pelo Brasil, a montagem acaba de ganhar um novo destaque: recebeu oito indicações na 13ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, uma das principais premiações do teatro musical brasileiro.

O espetáculo concorre a Melhor Musical Brasileiro e também aparece entre os indicados em categorias como Melhor Ator, Revelação, Atriz Coadjuvante, Direção Musical, Arranjo Original, Dramaturgia Original e Desenho de Som. Raphael Elias, que interpreta Djavan em diferentes momentos da narrativa, foi indicado duas vezes, como Melhor Ator em Musicais e Revelação em Musicais.

'Djavan - O Musical: Vidas pra Contar' 1 de 4

O reconhecimento chega enquanto o musical segue sua temporada pelo país e amplia a expectativa para a passagem por Salvador. Com cerca de duas horas de duração, a montagem combina teatro, música e dança para contar a trajetória do cantor e compositor alagoano, desde a infância em Maceió até a consolidação de sua carreira na música brasileira.

Para essa performance, Raphael Elias foi escolhido entre mais de 250 candidatos para assumir o papel e divide a cena com um elenco que dá vida a personagens da trajetória pessoal e artística do cantor, além de nomes importantes da música brasileira que atravessaram sua história.

A trilha sonora é um dos elementos centrais da montagem. Sob direção musical de João Viana, filho de Djavan, e Fernando Nunes, o espetáculo reúne canções como Oceano, Um Amor Puro, Meu Bem Querer, Correnteza e Luanda, além de outras composições que ajudam a apresentar todas as facetas do artista.

A passagem por Salvador integra a turnê nacional que já percorreu mais de 10 capitais brasileiras. A apresentação acontece em um ano especial para a trajetória do homenageado: em 2026, Djavan celebra 50 anos de carreira. O musical revisita essa história a partir de sua música, suas referências e os caminhos que o levaram a se tornar um dos grandes nomes da MPB.