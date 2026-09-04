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Espetáculo celebra obra comunicativa de Exu

Nando Zâmbia apresenta a peça Elegbapho - Território Afrocênico de Celebração Negra no Centro Cultural da Barroquinha

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:00

Elegbapho - Território Afrocênico de Celebração Negra
Elegbapho - Território Afrocênico de Celebração Negra Crédito: Adeloya Mojubara

O Exu Elegbara está retado porque ele leva os pedidos dos humanos até o Orum (a morada dos orixás), trabalha para que eles sejam atendidos, mas depois que a tão sonhada conquista é alcançada, as pessoas se esquecem de agradecer e celebrar o orixá da comunicação.

Este é o mote do espetáculo Elegbapho – Território Afrocênico de Celebração Negra, do ator e iluminador Nando Zâmbia, que se apresenta nesta sexta (4) e no dia 13 dentro da programação do Festival Internacional Gestos de América (Figa), no Espaço Cultural da Barroquinha.

A trama reflete sobre o poder da celebração na efetivação dos avanços coletivos e nas transformações interiores e individuais. É através da celebração que as conquistas são marcadas no tempo e no corpo, e só assim elas ganham sentido.

Entrelaçando teatro, dança, música, conexões multimídias, o espetáculo celebra a existência negra no Brasil e no mundo a partir de Elegbara, o Exu que é o senhor do poder, e que é também o orixá que rege o orí do ator Nando Zâmbia. A montagem convida o público para uma imersão sensorial e ritualística através de projeções, vídeos, luzes e sonoridades.

“Eu sou um artista negro e a minha poética é o Teatro Preto de Candomblé, mas o espetáculo é para todas as pessoas, porque refletimos sobre questões que atravessam a todos na contemporaneidade”, explica Zâmbia, que, além de atuar e dirigir, também criou a dramaturgia do espetáculo. “Elegbapho reflete sobre o fato de estarmos sempre insatisfeitos, nos comparando, ansiosos pela próxima conquista, acreditando que tudo o que fazemos é irrelevante e cada vez mais descolados do presente”, complementa.

Mas o espetáculo não é apenas um convite à reflexão sobre a importância de celebrar, é também um convite a sentir a celebração no corpo. “Por isso, chamamos Elegbapho de espetáculo-festa, porque mesclamos cena, humor, teatro ritualístico e festividade, mesclamos reflexão e diversão”, conclui Zâmbia.

SERVIÇO - Espetáculo ‘Elegbapho – Território Afrocênico de Celebração Negra’ | dias 4/9, às 19h; e 13/9, às 18h, no Espaço Cultural da Barroquinha | Ingressos: R$ 30 e R$ 15, à venda no Sympla.

Tags:

Teatro

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