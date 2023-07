Espetáculo chega a Salvador abordando racismo e maternidade

O espetáculo Ninguém Sabe Meu Nome, que tem circulado pelos palcos do Brasil, chega à Salvador para apresentação gratuita nos dias 28, 29 e 30 de julho. Idealizado e encenado pela atriz Ana Carbatti, o monólogo reflete sobre os códigos racistas tácitos da sociedade, seus impasses, impactos e possíveis propostas de reparo. Com texto de Ana Carbatti e dramaturgia de Mônica Santana, direção de Inez Viana e Isabel Cavalcanti, o espetáculo acontece dentro da programação do projeto Casa Mulher com a Palavra. A entrada está sujeita à lotação do espaço e apresentação do ingresso disponível no Sympla.

Peça Ninguém Sabe Meu Nome. Crédito: Renato Mangolin/divulgação

Numa conversa íntima com o público, Ana Carbatti representa Iara, uma mãe preta de meia idade que se pergunta como deve educar seu filho para enfrentar uma sociedade que não o reconhece como igual. Em cena, a atriz indicada ao Prêmio Shell e ao APTR pelo papel, se multiplica em muitas vozes e corpos, cujas expressões são as premissas do projeto.

“Da reflexão ao entretenimento, provocando engajamento e empatia, distinguimos o problema do preto e o problema do branco. Iara só quer ter a certeza de que seu filho vai chegar à idade adulta e se tornar um cidadão comum e respeitado. A sua angústia sintetiza a de milhões de mães no Brasil e no mundo”, destaca a atriz, conhecida do grande público por diversos papéis interpretados no cinema e na televisão.

Serviço - Espetáculo Ninguém Sabe Meu Nome, dias 28/7 (19h), 29/7 (16h e 20h) e 30/7 (18h) | Goethe - Institut, Corredor da Vitória, pela programação da Casa Mulher Com a Palavra | Gratuito, sujeito à lotação do espaço; público deve chegar com 30 min de antecedência.

