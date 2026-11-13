TEATRO

Espetáculo Duas Conversas com Tirésias chega a Salvador com apresentação gratuita

Montagem será apresentada no dia 18 de novembro no Teatro Vila Velha

Doris Miranda

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:00

Atriz Giovanna De Toni na peça Duas Conversas com Tirésias Crédito: divulgação

A programação comemorativa do ciclo de reinauguração do Teatro Vila Velha recebe o espetáculo ítalo-brasileiro Duas Conversas com Tirésias. Com direção de Alessandra Vannucci, atuação de Giovanna De Toni e música ao vivo e original de Beto Lemos, a montagem inspirada na obra do escritor, roteirista e diretor de teatro e televisão italiano Andrea Camilleri (1925 — 2019) será apresentada no dia 18 de novembro, às 19h30. Os ingressos gratuitos podem adquiridos através da plataforma Sympla. O link está disponível na bio do instagram @teatrovilavelh Após a apresentação, haverá um bate-papo com a diretora do espetáculo.

Tirésias foi o mais célebre profeta e adivinho cego da mitologia grega, famoso por ter vivido sete anos como mulher e por aconselhar reis e heróis da cidade de Tebas. Como figura mitológica, ele não possui uma data de nascimento histórica, mas seus primeiros registros literários surgiram por volta do século VIII a.C. na obra Odisseia, atribuída a Homero. Entre os séculos V e IV a.C., Tirésias ganhou ainda mais destaque ao ser retratado por dramaturgos como Sófocles (em Édipo Rei e Antígona) e Eurípides (em As Bacantes).

O espetáculo percorre as nove existências dessa personagem, desde a tragédia grega até a poesia contemporânea. Nessa metamorfose ambulante, ele aparece sob inúmeras vestes, incorporando diversos gêneros e evocando outras personagens. Duas conversas, a primeira com a sacerdotisa do templo de Delfos à qual Tirésias sugere pronunciar os dois oráculos que determinam o destino de Edipo; a segunda com o público sentado na sala, revelam facetas inéditas e surpreendentes de sua celebérrima personalidade. O espectáculo ganha atualidade diante do interesse recentemente despertado pelo filme do Christopher Nolan sobre a complexa trama da Odisséia na qual a personagem Tirésia desempenha um papel misterioso.