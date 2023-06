Espetáculo fala de alegrias e durezas da maternidade

As atrizes Samara Felippo e Carolinie Figueiredo trazem a Salvador o espetáculo Mulheres que Nascem com os Filhos - para temporada de sexta (30) a domingo (1), no teatro Jorge Amado. A peça gira em torno de duas mulheres que discutem a maternidade em suas múltiplas nuances.



Dirigida por Rita Elmôr, a peça fala, de forma sensível e bem-humorada, sobre o cotidiano e os dilemas do universo da maternidade, além da trajetória de renascimento da mulher com a chegada desse momento. O trabalho busca desconstruir e convidar as mulheres a pensarem na maternidade fora dos rótulos a partir de temas como gravidez, puerpério, criação, aceitação do corpo pós-filhos e o encontro de sua nova identidade como mulher.