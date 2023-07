Espetáculo Giovana Fagundes em “A História que nos Contaram” será exibido em Salvador

Giovana Fagundes em “A História que nos Contaram”. Esse é o espetáculo que será exibido no dia 30 de julho no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Nesse show, Giovana traz muita comédia, ironia, aquela pitada de sarcasmo e alegria característicos da atriz e através inclusive de músicas autorais, ela vem a público contar outras histórias sobre alguns temas como: Descobrimento do Brasil, Racismo, Casamento e Sexo. Assinantes do CORREIO têm desconto de 40%.