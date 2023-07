Espetáculo infantil 'Super Mario Bros' terá apresentação em Salvador; assinantes do Correio têm 40% de desconto

O Teatro Jorge Amado, em Salvador, vai receber no dia 22 de julho o espetáculo infantil 'Super Mario Bros', sucesso do videogame e do cinema. Os ingressos já estão à venda e assinantes do Clube CORREIO tem desconto de 40%.



Serão duas sessões: uma às 14h e outra às 15h30. Os ingressos custam R$80 a inteira e R$40 a meia-entrada e estão disponíveis na bilheteria do teatro ou através do site Sympla.