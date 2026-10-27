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Espetáculo lúdico com a dupla Six e Seven inaugura o Natal do Shopping Bela Vista

Evento marca chegada de Papai Noel neste domingo (1)

Doris Miranda

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:00

A dupla Six e Seven se apresenta domingo (1) Crédito: divulgação

Celebrar a vida também é reconhecer a beleza dos pequenos momentos, valorizar as conquistas cotidianas e compartilhar alegrias com quem se ama. Neste Natal, o Shopping Bela Vista propõe uma homenagem à vida, à esperança e à força dos encontros. Sob o tema “Celebrar”, o espetáculo da chegada do Papai Noel acontecerá neste domingo (01/11), às 18h, de forma inédita no Jardim Externo, em frente à entrada principal do shopping. Na sequência, a decoração natalina será oficialmente inaugurada na Praça Central, no Piso L1.

A apresentação promete divertir e encantar espectadores de todas as idades com a aventura da dupla Six e Seven, seres mágicos que chegam à Bela Vila e encontram uma vila que já não percebia a beleza da vida cotidiana. Com missões repletas de humor, música e dança, os protagonistas vão farmar aura e devolver o colorido à rotina dos novos amigos, resgatando a magia de celebrar as pequenas conquistas e encontrar o extraordinário nos momentos mais simples.

“Cada detalhe do nosso Natal foi pensado para proporcionar uma experiência que vai além do encanto visual. Queremos que as famílias encontrem aqui um espaço para celebrar, compartilhar alegrias e construir memórias afetivas. Mais do que apresentar uma decoração natalina, nosso desejo é fazer parte dos momentos especiais que tornam essa época do ano tão significativa”, destaca Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.

A partir do dia 8 de novembro, o espetáculo de Natal será reapresentado todos os domingos, às 18h, na Praça Central do shopping, junto à decoração natalina.

Sessão Inclusiva – Chegada do Papai Noel

Na semana seguinte, o Bela Vista manterá a tradição de promover a chegada do Papai Noel em uma versão com adaptações de som e iluminação para acolher pessoas com sensibilidade a esses estímulos. A sessão inclusiva acontecerá no dia 8 de novembro, às 11h, com o shopping ainda fechado.

Decoração de Natal

Um dos principais destaques do cenário este ano será o luxuoso pinheiro, posicionado no centro da decoração. A árvore será iluminada e ornamentada com símbolos natalinos, como bolas, sinos, laços, presentes e flores, que darão um toque de encanto à Bela Vila. Por todos os lados, o vermelho, o verde e o dourado encherão de brilho os olhos dos visitantes. A decoração reunirá ainda cerca de 30 árvores de diferentes tamanhos espalhadas pelo cenário.

Com uma aposta na estética clássica e tradicional da temporada, o ambiente também trará um novo mundo de descobertas para os clientes, que poderão circular pelo bosque de árvores natalinas, cercado de luzes e brilho. Renas animatrônicas completam a paisagem. A Bela Vila contará ainda com uma casa inteiramente decorada e aberta à circulação do público, que poderá celebrar e registrar momentos inesquecíveis ao lado de pessoas especiais.

A criançada também poderá desfrutar de momentos de alegria e diversão em um brinquedo giratório e em um brinquedão com tobogã, escorregadores e piscina de bolinhas, além explorar um painel sensorial preparado especialmente para a ocasião. As atrações do Bela Parque estarão disponíveis diariamente, no horário de funcionamento do shopping. A venda de ingressos será realizada na bilheteria instalada no local apenas para o brinquedão, enquanto as demais atrações serão gratuitas.

Visitas guiadas e oficinas

Durante todo o período festivo, o shopping oferecerá visitas guiadas pela decoração, sempre às sextas-feiras, a partir das 14h. Os passeios gratuitos serão conduzidos pela dupla Six e Seven e terminarão com a participação nas oficinas da Vovó Bela. A partir do dia 29 de novembro, o público terá novas oportunidades de participar das oficinas aos domingos. As atividades terão início às 14h.

Já as terças-feiras de novembro, o shopping receberá crianças de projetos sociais, que poderão vivenciar o Natal “Celebrar” do Bela Vista, encontrar o Papai Noel e brincar no Bela Parque.

Trono do Papai Noel

Durante todo o período natalino, o trono do Papai Noel contará com uma poltrona gigante, repleta de luzes e cercada por lindas árvores de Natal iluminadas e decoradas. Os visitantes poderão tirar fotos com o Bom Velhinho, entregar cartinhas, fazer pedidos e compartilhar toda a emoção do Natal com abraços calorosos. O atendimento acontecerá diariamente, das 14h às 20h, no piso L1, em frente à loja Renner.

Corais natalinos

A programação natalina inclui também apresentações de corais a partir de 5 de novembro, sempre às quartas, quintas e sábados, às 16h ou às 19h, em um espaço especial integrado à decoração, na Praça Central. A programação se estende ao longo dos meses de novembro e dezembro.

Concurso de presépios

Para valorizar o trabalho de artistas plásticos locais, o Shopping Bela Vista realiza seu primeiro concurso de presépios, de forma inédita na capital baiana. Foram selecionados oito artistas, que trabalham com diferentes matérias-primas, para criar obras que mesclam a tradição do Natal com a inovação, a criatividade e a identidade de seus autores.

Os trabalhos ficarão expostos de 29 de novembro a 17 de dezembro e serão avaliados por um júri técnico e pelo público. Os interessados poderão registrar seus votos por meio de um QR Code disponível no local da exposição.