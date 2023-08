Espetáculo ‘Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças’ chega em Salvador

Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças. Crédito: Junior Mandriola

O musical infantil 'Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças' chega em Salvador para únicas apresentações neste fim de semana, no Teatro da Cidade (no Villa Campus de Educação, Avenida Paralela). Visto por mais de 200 mil pessoas e celebrando dez anos de estrada, a apresentação narra, para toda a família, a trajetória do Rei do Baião, em apresentações na sexta-feira (25), às 20h, sábado (26) às 11h, às 15h e às 18h30, e domingo (27) 11h e 15h. O espetáculo é apresentado pela Bradesco Seguros, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Com direção de Diego Morais e direção musical de Guilherme Borges, 'Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças' conta passagens da infância do Rei do Baião no interior do Nordeste, com destaque para a descoberta do amor, quando o jovem Luizinho (Pedro Henrique Lopes) se apaixona por Nazinha (Marina Mota), filha de um coronel que não permite o namoro deles. No elenco, também estão Erika Riba e Sergio Somene.

O resultado é uma fábula de amor inocente, voltada para toda a família, embalada por grandes sucessos do músico, como “Asa Branca”, “Que Nem Jiló”, “Baião”, “O Xote das Meninas”, “Olha Pro Céu”, entre outros. O espetáculo foi indicado em oito categorias nos maiores prêmios de teatro infantil do Rio de Janeiro e premiado na categoria como Melhor Atriz no Prêmio CBTIJ de Teatro Infantil 2015.

“As crianças se divertem e os adultos sempre se emocionam. E o que buscamos é exatamente isso: um espetáculo que, ao mesmo tempo, aproxime as gerações, valorize a cultura brasileira e que desperte a curiosidade. Muitas crianças pedem aos pais para escutarem as canções de Luiz Gonzaga depois de assistirem ao musical”, conta o diretor Diego Morais. "Já circulamos muito com o espetáculo 'Luiz e Nazinha', por diversas cidades do Brasil. Sem dúvidas, trazer o espetáculo para uma cidade tão efervescente culturalmente, como é Salvador, é uma alegria sem fim! Além disso, é a primeira vez que o ‘Grandes Músicos para Pequenos’ vem para Salvador, queremos encontrar o público de braços e coração abertos", comemora o ator e autor Pedro Henrique Lopes.

SERVIÇO:

Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças

Data: 25, 26 e 27 de agosto de 2023.

Teatro da Cidade (Av. Luís Viana Filho, 7731 - Subsolo 1 - Paralela, Salvador – BA, 41745-130)

Horários: Sexta 20h; Sábado 11h, 15h e 18h30; e Domingo 11h e 150h

Valores: R$ 70 (plateia premium) e R$ 50 (plateia comum)

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Funcionamento da Bilheteria: Ingressos Online pela Sympla. No teatro, 3 horas antes do início de cada espetáculo.