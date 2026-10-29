TEATRO

Espetáculo mostra as histórias por trás da descoberta 'oficial' da América

Peça premiada A Descoberta das Américas tem apresentações de sexta (30) a domingo (1) no Teatro Sesc Casa do Comércio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:00

Julio Adrião venceu o Prêmio Shell de Melhor Ator pela performance em A Descoberta das Américas Crédito: Renato Mangolin

Um dos espetáculos mais premiados e longevos do teatro brasileiro contemporâneo, A Descoberta das Américas desembarca em Salvador para uma curta temporada neste fim de semana, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Solo do ator Julio Adrião, vencedor do Prêmio Shell de Melhor Ator em 2005, a peça é baseada na obra do dramaturgo italiano e Nobel de Literatura Dario Fo, com tradução e adaptação de Alessandra Vannucci e Julio Adrião. A trama acompanha a extraordinária jornada de Johan Padan, um homem simples, irreverente e extremamente engenhoso que escapa da fogueira da Inquisição e embarca em uma das expedições do navegador Cristóvão Colombo rumo ao continente americano.

Entre naufrágios, perseguições, massacres e situações limite, o personagem sobrevive graças à inteligência, ao humor e à capacidade de improvisação diante das adversidades. Ao conviver com os povos originários no ‘novo’ continente, ele aprende seus costumes, conquista sua confiança e passa a enxergar a realidade daquela ocupação sob uma perspectiva completamente diferente daquela imposta pelos conquistadores europeus.

Misturando humor, aventura, ironia e crítica social, A Descoberta das Américas revisita um dos episódios mais marcantes da história ocidental sob o olhar de um anti-herói improvável. Em vez de exaltar os grandes conquistadores, a narrativa coloca em evidência aqueles que normalmente permanecem à margem dos relatos oficiais, propondo uma reflexão atual sobre colonização, intolerância, violência, resistência e convivência entre culturas.