TEATRO

Espetáculo Nilda: Uma Mulher Retada reestreia sexta (9) para marcar a reinauguração do Vila Velha

Peça sobre a grande dama dos palcos baianos tem texto de Marcos Uzel e direção de Marcio Meirelles

Doris Miranda

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06:00

Andrea Elia interpreta Nilda nos palcos Crédito: divulgação

Após o sucesso de público e crítica da primeira temporada, o espetáculo Nilda: Uma Mulher Retada chega ao novíssimo Teatro Vila Velha, em temporada que começa nesta sexta (9) e segue até dia 8 de novembro. Com patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Banco do Brasil, a peça será a primeira a ser apresentada no teatro recém-inaugurado.

Com direção de Marcio Meirelles, dramaturgia de Marcos Uzel e atuação de Andrea Elia no papel principal, o espetáculo musical retrata a vida e a obra de Nilda Spencer, considerada a grande dama do teatro baiano e uma figura que muito contribuiu para a evolução do pensamento e dos costumes. O elenco é composto também por Barbara Borgga, Caio Rodrigo, Cristiane Mendonça, Igor Epifânio, Lucas Valadares, Israel Barretto, Tato Seixas e Pandora. Em cena também estão os músicos Felipe Pires e Gabriel Caldas.

Ao ressaltar a qualidade primorosa do elenco, Marcio Meirelles classifica a peça como um musical de câmara: “temos dois instrumentistas, algo modesto, mas com a estrutura dramatúrgica de um musical”. O diretor também destaca que se trata de um espetáculo bilingue, na medida em que a linguagem de libras é inserida na própria narrativa. “Eu venho pensando há um tempo em novas formas de inclusão, de modo que esse já é o segundo trabalho no qual eu utilizo esse recurso. A linguagem de libras não é como uma tradução simultânea, mas como parte mesmo da peça, tal qual na vida real”, explica.

É importante registrar que a realização de Nilda: Uma Mulher Retada só foi possível graças à longa pesquisa do jornalista e crítico teatral Marcos Uzel. Primeiro, em 2016, ele defendeu a tese de doutorado sobre Nilda, que foi a maneira que encontrou de homenagear todos os artistas pioneiros da velha guarda dos palcos da Bahia. Nilda é um emblema desse coletivo.

Depois, em 2021, ele adaptou a tese para o formato de biografia e publicou o livro Nilda: A Dama e o Tempo. Por fim, agora em 2026, o livro foi transformado em espetáculo teatral e tornou-se sua primeira obra dramatúrgica, que funde dados documentais com a licença poética de elementos ficcionais.

Símbolo feminista

Para Uzel, “colocar Nilda em cena torna-se relevante, sobretudo, porque faz com que permaneça viva em nossa memória essa mulher-referência, ícone de uma cultura e um dos nossos patrimônios imateriais”. Andrea Elia faz questão de observar que “a vida de Nilda é um panorama da própria história da cultura brasileira na Bahia”: “É um nível micro que revela o nível macro, já que ela viveu a serviço do teatro e da cultura; teve sua existência perpassada pelo sonho do teatro e trabalhou por ele incansavelmente”.

Ao expor essa Bahia de outros tempos, por meio do espírito libertário de Nilda, a peça coloca em evidência o valor da liberdade. Mais do que o direito de ir e vir, trata-se de uma liberdade que abarca o direito de ser feliz e a igualdade de direitos. “As novas gerações precisam saber disso: Nilda Spencer deu uma banana para os moralistas da sociedade baiana e, mesmo sem ter pretendido ser uma militante, virou um símbolo de liberdade feminina”, afirma Marcos Uzel. Nilda não sucumbiu ao machismo do conservadorismo dos anos 1950, insistiu nas escolhas que fez e ressignificou o seu lugar no mundo, movida pela alegria de viver.

Além de tudo isso, o movimento capitaneado por Nilda e outros artistas da mesma época marcou uma virada do teatro amador na Bahia para o teatro profissional. “O teatro amador era importante e potente, mas esse marco surgiu da consciência de que o que eles estavam fazendo era o desenvolvimento e o burilamento de um ofício”, explica Marcio Meirelles.

Em paralelo, Nilda foi a primeira mulher diretora da Escola de Teatro da Ufba, fez cinema undergound, cinema marginal e cinema comercial, e foi mãe zelosa, esposa amorosa e sonhadora. Andrea Elia projeta: “Ao saírem do teatro, as pessoas sentirão vontade de viver mais, viver suas próprias vidas com mais intensidade”.