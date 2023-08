Espetáculo O Rabo e a Porca estreia no Teatro Gregório de Mattos

Espetáculo que marca os 30 anos de carreira da atriz baiana Aicha Marques, O Rabo e a Porca estreia quinta-feira(3) , no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves, e segue temporada até dia 13 de agosto, sempre de quinta a domingo. Com direção de João Lima e roteiro da própria Aicha, que divide o palco com Manu Santiago, a peça aposta no teatro físico e visual para contar a história de duas mulheres, mãe e filha Aicha interpreta uma artista de cabaré decadente que teve uma filha, fruto de uma relação machista, da qual decide se libertar. Juntas, elas vão vivenciar vários sentimentos e refletir sobre temas como machismo, patriarcado, alienação parental e perda de identidade feminina. “A peça percorre um período de 20 anos, que vai do declínio à catarse, da sombra à luz", comenta Aicha.

Como parte da primeira temporada, o espetáculo amplia sua atuação com três oficinas gratuitas, cada uma com 30 vagas, que serão preenchidas mediante inscrição online, no endereço @oraboeaporca: Oficina de Direção Teatral, nos dias 14 e 16, das 18h às 21h, com João Lima; Oficina de Técnicas de Composição Cênica, com Aicha Marques, nos dias 15 e 17, das 18h às 21h; e Oficina de Gestão e Produção Cultural, dia 18, das 18h às 21h, com as produtoras culturais Ana Paula Vasconcelos e Renata Hasselman. Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves, Centro). De 3 a 13/08, de quinta a domingo, às 19h. Ingressos: R$ 30 | R$ 15, à venda no Sympla e no local, no dia da apresentação.