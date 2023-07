Espetáculo R$1,99 tem desconto de 40% com o Clube CORREIO

Após uma temporada durante o mês de maio, o espetáculo "R$1,99" retornará ao palco do Teatro Módulo para mais uma série de apresentações a partir desta sexta-feira (14). Escrito, dirigido, produzido e interpretado pelo ator Ricardo Castro, o espetáculo celebra 25 anos de sucesso com mais uma sequência de shows para o público. Com ingressos a partir de R$ 30, assinante Clube CORREIO tem desconto de 40% na entrada.



O espetáculo traz à tona a discussão sobre o valor da arte e a situação do país com muito humor. Tudo começou com a ideia de fazer um stand up comedy e a proposta mudou por conta da realidade que o Brasil vivia na época. “Comecei a escrever coisas engraçadas da minha vida, um estilo meio stand up comedy. Mas em seguida percebi que já estava trabalhando por outro gênero e que naquele momento não me interessava fazer uma apenas uma comédia. Eu queria falar de coisas sérias, dramáticas, divertidas. E resolvi fazer como é a vida. A vida é tudo misturado”, relata o artista.