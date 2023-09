Espetáculo 'Saudades, João' homenageia a cultura nordestina em temporada na Pituba

Após levar mais de 3 mil pessoas ao teatro, o espetáculo 'Saudades, João' retorna ao Teatro Módulo na Pituba para uma temporada de 5 apresentações aos domingos às 11 horas a partir do dia 10/09 até o dia 08/10. Os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$60 (inteira). Assinantes do Clube Correio têm 40% de desconto.



O espetáculo homenageia a cultura nordestina, abordando elementos típicos juninos e do sertão. Desta forma, transporta o espectador para o universo da festa de São João, ambientando-o através de diversas referências ligadas aos festejos juninos e celebrando as tradições culturais do povo nordestino.