Esposa de Juliano Cazarré rebate comentários sobre foto em família sem filha

Letícia Cazarré compartilhou um texto rebatendo comentários sobre a ausência de sua filha mais nova, Maria Guilhermina, em uma foto de sua família. A filha de Letícia com Juliano Cazarré tem um ano e nasceu com uma cardiopatia congênita, chamada anomalia de Ebstein.



No Instagram, ela explicou que sua filha precisa de cuidados médicos constantes e, por isso, nem sempre pode estar presente em todas as reuniões familiares.



"Gente, eu sei que vocês sentem um carinho enorme por ela e por nós. Mas lembrem-se de que Guilhermina é uma bebê que precisa de suporte médico 24h por dia. Ela ainda respira com ajuda de um ventilador mecânico na maior parte do tempo. Precisa ser aspirada com frequência, não aguenta muita movimentação, ela é muito sensível", escreveu.