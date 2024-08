NESTE MÊS

Estações de metrô de Salvador receberão concertos gratuitos de música clássica

Entre as atrações confirmadas, estão o quinteto de metais Bahia Brass, o Quarteto de Cordas da Bahia, o Quinteto Juventude e o Grupo de Percussão da UFBA. O projeto tem direção artística do maestro Rodrigo Vitta e direção geral de Lion Andreassa. Todas as atividades serão adaptadas para atender às necessidades de pessoas com deficiências motoras, auditivas e visuais.